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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۹

زلزله در شهرستان کوهسرخ موجب ترک خوردگی برخی ساختمان‌ها شد

زلزله در شهرستان کوهسرخ موجب ترک خوردگی برخی ساختمان‌ها شد

مشهد- فرماندار کوهسرخ گفت: زلزله ۴.۲ ریشتری در شهرستان کوهسرخ موجب ترک خوردن دیوار برخی ساختمان های فرسوده شد اما خوشبختانه گزارشی از آسیب به مردم نداشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اعمی بندقرایی اظهار کرد: کانون این زمین لرزه در روستای «شوررود» و «اکبرآباد» حوالی ۱۵ کیلومتری ریوش مرکز شهرستان بوده است و تاکنون گزارشی از تلفات و مصدومیت انسانی و یا آسیب به دام و محل نگهداری دام‌ها گزارش نشده است.

فرماندار کوهسرخ گفت: در حال حاضر گروه های امدادی و هلال احمر در آماده باش کامل هستند.

وی عنوان کرد: زلزله ۴.۲ ریشتری ساعت پنج و هشت دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری به فاصله ۲۱ کیلومتری ریوش رخ داد و پس از آن یک زلزله ۳.۸ ریشتری دیگر ساعت پنج و ۴۱ دقیقه حوالی نقطه قبلی روی داده است.

کد مطلب 6946471

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