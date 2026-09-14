به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اعمی بندقرایی اظهار کرد: کانون این زمین لرزه در روستای «شوررود» و «اکبرآباد» حوالی ۱۵ کیلومتری ریوش مرکز شهرستان بوده است و تاکنون گزارشی از تلفات و مصدومیت انسانی و یا آسیب به دام و محل نگهداری دام‌ها گزارش نشده است.

فرماندار کوهسرخ گفت: در حال حاضر گروه های امدادی و هلال احمر در آماده باش کامل هستند.

وی عنوان کرد: زلزله ۴.۲ ریشتری ساعت پنج و هشت دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری به فاصله ۲۱ کیلومتری ریوش رخ داد و پس از آن یک زلزله ۳.۸ ریشتری دیگر ساعت پنج و ۴۱ دقیقه حوالی نقطه قبلی روی داده است.