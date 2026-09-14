هشدار درباره از دست رفتن فرصت احداث دانشکده ملی مهارت در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نیکبخت صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران با اشاره به نیاز صنایع استان به نیروی انسانی متخصص، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه در حوزه مدارس و آموزش عالی، سند بالادستی بسیار مهم و حساسی است و باید از فرصت ایجادشده برای آیندهنگری و توسعه زیرساختهای آموزشی بهدرستی استفاده کرد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای احداث دانشکده ملی مهارت در گچساران افزود: زمین مورد نیاز برای این طرح تأمین شده است، اما چالش اصلی، تأمین فضای آموزشی است و اگر در این زمینه تعلل شود، ممکن است فرصت احداث دانشکده از دست برود و جبران آن در آینده بسیار دشوار باشد.
رقابت شهرهای صنعتی برای دریافت مجوز دانشکده مهارت
رئیس دانشکده ملی مهارت کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر وجود رقابت منطقهای برای دریافت مجوز این دانشکده تصریح کرد: شهرهای صنعتی مانند بهبهان در استان خوزستان و مناطقی در اصفهان بهصورت جدی برای دریافت مجوز احداث دانشکده مهارت وارد عمل شدهاند.
نیکبخت بیان کرد: وزارتخانه مجوز احداث این دانشکده را به شهری خواهد داد که زودتر بتواند زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کند و به همین دلیل تعیین تکلیف فضای آموزشی در گچساران اهمیت ویژهای دارد.
وی گچساران را شهرستانی دارای ظرفیت صنعتی بینظیر برای مهارتآموزی جوانان دانست و گفت: با توجه به ماهیت صنعتی این منطقه، احداث دانشکده ملی مهارت میتواند زمینه مناسبی برای اشتغالزایی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیاز صنایع فراهم کند.
صنعت نیروی کار میخواهد، اما نیروی ماهر کم است
رئیس دانشکده ملی مهارت کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از ضعف مهارتهای تخصصی در میان متقاضیان کار، خاطرنشان کرد: گاهی با حجم انبوهی از درخواستهای شغلی مواجه هستیم، اما در عمل نیروی متخصص مورد نیاز صنایع وجود ندارد.
نیکبخت افزود: برای نمونه، در شرایطی که یک کارخانه به نیروی متخصص در حوزه ماشینابزار نیاز داشت، حتی یک نفر از میان هزاران متقاضی کار که رزومه خود را ارائه کرده بودند، تخصص لازم برای این جایگاه شغلی را نداشت.
وی تأکید کرد: مشکل اساسی در حوزه اشتغال، نبود مهارتهای تخصصی متناسب با نیاز بازار کار است و صرف افزایش تعداد متقاضیان کار نمیتواند پاسخگوی نیاز صنایع باشد.
نیکبخت در پایان گفت: با توجه به اینکه گچساران قطب صنعتی استان محسوب میشود، ایجاد رشتههای تخصصی متناسب با نیاز صنایع در دانشکده ملی مهارت میتواند مسیر رشد، مهارتآموزی و اشتغال پایدار جوانان این منطقه و فرزندان استان را هموار کند.
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