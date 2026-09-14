به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، با حکمی از سوی مجید نظامی دبیرکل فدراسیون، محمد قنبری به عنوان سرپرست کمیته والیبال ساحلی منصوب شد.



متن این حکم به شرح زیر است:



جناب آقای محمد قنبری



نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست کمیته والیبال ساحلی منصوب می‌شوید.



آرزومند است؛ با اتکال به ایزدمنان و با بهره‌گیری از توان علمی و تجربی خود در حوزه ورزش در پیشبرد امور محوله موفق و مؤید باشید.