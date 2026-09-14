به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، با حکمی از سوی مجید نظامی دبیرکل فدراسیون، محمد قنبری به عنوان سرپرست کمیته والیبال ساحلی منصوب شد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای محمد قنبری
نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست کمیته والیبال ساحلی منصوب میشوید.
آرزومند است؛ با اتکال به ایزدمنان و با بهرهگیری از توان علمی و تجربی خود در حوزه ورزش در پیشبرد امور محوله موفق و مؤید باشید.
دبیر کل فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان طی حکمی، سرپرست کمیته والیبال ساحلی را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، با حکمی از سوی مجید نظامی دبیرکل فدراسیون، محمد قنبری به عنوان سرپرست کمیته والیبال ساحلی منصوب شد.
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