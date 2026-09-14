به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا اخیرا اظهار کرده حزب دموکرات باید هوش مصنوعی را به یکی از برنامه های اصلی خود تبدیل کند و برنامه ای بسیار روشن برای برطرف کردن نگرانی ها درباره تاثیر اقتصادی و ایمنی این فناوری داشته باشند.

رئیس جمهور سابق آمریکا این اظهارات را روز پنجشنبه هفته گذشته در یک مراسم جمع آوری سرمایه بیان کرد. به نوشته نشریه نیویورک تایمز، دفتر اوباما بخشی از رونوشت این مراسم را فراهم کرده که در آن حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس آمریکا از اوباما می پرسد نمایندگان دموکرات در کنگره باید چگونه با هوش مصنوعی برخورد کنند.

اوباما در پاسخ می گوید هنگامیکه دموکرات ها دوباره اکثریت مجلس را به دست بیاورند باید چهارچوبی برای یک گفتگوی بسیار عمومی فراهم کنند. وی در ادامه افزود: این فناوری بسیار سریع در دستان بخش خصوصی پیشرفت می کند و اگر برآن مسلط نشویم، فکر می کنم ممکن است خطرناک باشد. اگر بتوانیم بر آن نظارت کنیم، به نظرم سودمند است. صادقانه معتقدم که این امر، برای مثال، روند توسعه داروها را به گونه‌ای شتاب می‌بخشد که می‌تواند به ما در درمان بیماری‌ها کمک کند.

جفریز در بیانیه ای اعلام کرد رئیس جمهور سابق درباره آنکه باید یک اقدام قاطع درباره هوش مصنوعی گرفته شود، محق است. به گفته وی نمایندگان حزب جمهوریخواه از مسئولیت خود برای نظارت بر هوش مصنوعی از جانب مردم کناره گیری کردند.

نشریه نیویورک تایمز همچنین در گزارش خود نوشته اوباما خود را به عنوان یک مشاور برای تبادل نظر در اختیار مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی قرار داده و با داریو آمودئی مدیر ارشد اجرایی آنتروپیک و سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی گفتگو کرده است.

اظهارات رئیس جمهور سابق آمریکا درحالی منتشر شده که نگرانی ها درباره ایمنی هوش مصنوعی افزایش یافته، به خصوص آنکه یک محقق هوش مصنوعی از آنتروپیک استعفا داد و مدعی شد شرکت های پیشروی این فناوری برای بهبود ابر هوش مصنوعی با یکدیگر رقابت و زندگی افراد را قمار می کنند.

از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره نگرانی های ایمنی هوش مصنوعی با خبرنگاران گفتگو کرد. نشریه بلومبرگ در گزارشی نوشت وی مدعی شده بود آمریکا پیشرفته ترین کشور در جهان است و او می خواهد آن را به همین شیوه نگه دارد زیرا هر کشوری بتواند برنده رقابت هوش مصنوعی شود، برده است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفته بود: ما می توانیم اقدامات احتیاطی وضع کنیم. ما می توانیم کارهای مختلفی انجام دهیم. اما به گمانم نیروهای منفی بسیاری هستند که دارند این موضوع را پیش می‌کشند، در حالی که نباید چنین کاری می‌کردند.