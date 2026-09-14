به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گچساران که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: دفاع جانانه نیروهای مقاومت در یمن ریشه در فرهنگ دفاع مقدس ایران در سال ۱۳۵۹ دارد و بذر شهادت‌طلبی که در آن دوران کاشته شد، امروز در نهاد آزادی‌خواهان جهان ریشه دوانده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌ها در برابر قدرت‌های جهانی افزود: وعده‌های الهی یکی پس از دیگری در حال تحقق است و آینده از آن امت اسلامی خواهد بود.

فرماندار گچساران با تقدیر از نیروهای مسلح، امنیتی و اطلاعاتی کشور تصریح کرد: برخلاف تبلیغات دشمن مبنی بر تضعیف قوای نظامی ایران، نیروهای مسلح کشور امروز با اقتدار ایستاده‌اند و این ایستادگی موجب شکل‌گیری همبستگی گسترده‌ای میان ملت ایران شده است.

مقیمی با اشاره به حفظ تمامیت ارضی کشور و اقتدار ایران در آب‌های بین‌المللی گفت: دستاوردهای دفاعی کشور حاصل تدابیر مقام معظم رهبری و جانفشانی نیروهای مسلح است و امنیت پایدار را برای ایران اسلامی به ارمغان آورده است.

وی همچنین به تحریم‌های اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: با وجود برنامه‌ریزی‌های دشمن برای ایجاد محدودیت، با تلاش دولت روزانه حجم قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز مردم از مرزها وارد می‌شود و تلاش شده است کمبودی در سفره مردم ایجاد نشود.

فرماندار گچساران افزایش قیمت‌ها را ناشی از تغییر مسیرهای ترانزیتی و هزینه‌های مرتبط با آن دانست و اظهار داشت: وظیفه مدیران در این شرایط، امیدآفرینی و خدمت صادقانه به مردمی است که با تمام وجود پای کشور ایستاده‌اند.

دستگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی همکاری کنند

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازگشایی مدارس تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برای کاهش بار روانی و تسهیل آغاز سال تحصیلی برای دانش‌آموزان و اولیا، همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند.

وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، شرایطی فراهم شود تا مهرماه متفاوتی را در شهرستان گچساران شاهد باشیم.

گچساران به سمت صنعتی‌شدن کامل پیش می‌رود

فرماندار گچساران با تقدیر از مجموعه پتروشیمی و سرمایه‌گذاران فعال در منطقه گفت: با ورود سرمایه‌گذاران جدید، گچساران به سمت صنعتی‌شدن کامل پیش می‌رود و در چنین شرایطی، توجه به آموزش‌های مهارتی ضرورتی جدی است.

مقیمی تأکید کرد: تنها راه ماندگاری جوانان در بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار، تمرکز بر مهارت‌آموزی و تقویت مراکز فنی و حرفه‌ای است.

وی از تعیین تکلیف مکان آموزشی مرکز فنی و حرفه‌ای گچساران خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ساختمان مدرسه ۱۲ فروردین طی دو ماه آینده در اختیار مرکز فنی و حرفه‌ای قرار می‌گیرد تا زمینه لازم برای احداث و توسعه مرکز جدید فراهم شود.

تأکید بر پرداخت مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان

فرماندار گچساران در ادامه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ دینی و نماز در جامعه، بر نظم در پرداخت مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز تأکید کرد.

مقیمی گفت: اگرچه از مشکلات اعتباری ادارات مطلع هستم، اما مدیران باید پیگیر پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق و گاز از طریق مدیران کل دستگاه‌های خود باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز باید متناسب با درآمدهای خود برنامه‌ریزی کنند تا در مسیر خدمت‌رسانی به مردم وقفه‌ای ایجاد نشود.