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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۳

رئیس جهاددانشگاهی هنر عضو شاخه علمی هنر و ادبیات جهاددانشگاهی شد

رئیس جهاددانشگاهی هنر عضو شاخه علمی هنر و ادبیات جهاددانشگاهی شد

رئیس جهاددانشگاهی هنر با حکم معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به عضویت شاخه علمی هنر و ادبیات جهاددانشگاهی درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی هنر، امین مختاری رییس جهاددانشگاهی هنر، با حکم زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، به عضویت شاخه علمی هنر و ادبیات جهاددانشگاهی منصوب شد.

این حکم با توجه به سوابق و صلاحیت علمی و تخصصی مختاری برای مدت دو سال صادر شده است. همچنین در این حکم بر بهره‌گیری از ظرفیت و همکاری واحدها، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در انجام وظایف شاخه علمی هنر و ادبیات تاکید شده است.

امین مختاری، رییس جهاددانشگاهی واحد هنر، دانش‌آموخته کارشناسی سینما از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه تهران است و در حال حاضر در مقطع دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی تحصیل می‌کند.

کد مطلب 6946489
زهرا سیفی

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