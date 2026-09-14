به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح دوشنبه در نشست تخصصی با مدیران مدارس شهرستان دشتستان اظهار کرد: اجرای دقیق و هدفمند پروژه مهر، زمینه‌ساز آغاز مطلوب سال تحصیلی و یکی از پایه‌های اصلی ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس است.

وی با تشریح ابعاد مختلف پروژه مهر افزود: برنامه‌ریزی منسجم، آماده‌سازی مدارس، توجه به کیفیت آموزشی و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود باید در کانون توجه مدیران مدارس قرار گیرد تا سال تحصیلی جدید با آمادگی و انسجام بیشتری آغاز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: دشتستان در سال‌های اخیر در حوزه‌های علمی و جشنواره‌های ملی شاهد موفقیت‌های قابل توجه دانش‌آموزان و فرهنگیان بوده و این دستاوردها بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و آموزشی این شهرستان است.

وی موفقیت‌های به‌دست‌آمده را حاصل ترکیبی از تلاش دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌ها، ظرفیت معلمان و مدیریت مدارس دانست و تصریح کرد: باید با شناسایی استعدادها و فراهم کردن بستر رشد آنان، مسیر افتخارآفرینی دشتستان در عرصه‌های ملی استمرار پیدا کند.

در این نشست، مدیران مدارس شهرستان دشتستان نیز مسائل و نیازهای آموزشی و اجرایی مدارس را مطرح کردند و درباره الزامات اجرای مطلوب پروژه مهر و برنامه‌های سال تحصیلی جدید بحث و تبادل نظر شد.