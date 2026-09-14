همکاری آموزش و پرورش و بهزیستی بوشهر برای ارتقای سواد مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر صبح دوشنبه در این آئین اظهار کرد: فراهم کردن فرصتهای یادگیری برای همه افراد جامعه نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف است و همکاری آموزش و پرورش و بهزیستی میتواند زمینه شناسایی و آموزش بهتر جامعه هدف را فراهم کند.
بهرام بهنامنیا افزود: در راستای تحقق اهداف مشترک دستگاههای اجرایی در حوزه توسعه عدالت آموزشی، توسعه سواد و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، نشست مشترک معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر و مدیرکل بهزیستی استان برگزار و تفاهمنامه همکاری میان دو دستگاه به امضا رسید.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: در این نشست ظرفیتهای مشترک دو دستگاه برای شناسایی، جذب و آموزش افراد کمسواد و بیسواد تحت پوشش بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود گفت: امکانات، نیروها و ظرفیتهای آموزشی دو دستگاه میتواند برای گسترش برنامههای سوادآموزی و دسترسی بهتر جامعه هدف به فرصتهای یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.
بهنامنیا تصریح کرد: اجرای برنامههای سوادآموزی برای مددجویان بهزیستی تنها به ارتقای سطح سواد محدود نمیشود، بلکه میتواند زمینه افزایش اعتمادبهنفس، استقلال فردی، مشارکت اجتماعی و بهرهمندی بیشتر آنان از فرصتهای آموزشی و مهارتی را فراهم کند.
این تفاهمنامه در راستای تقویت همکاری بین دستگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای آموزش و پرورش و بهزیستی برای کاهش بیسوادی و توانمندسازی جامعه هدف در استان بوشهر به امضا رسید.
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