به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش ملی «امتداد اجتماعی عرفان در ساحت تمدنی و نسبت آن با نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود؛ رویدادی علمی که می‌کوشد نسبت میان عرفان، جامعه و حکمرانی را از سطح مباحث نظری به عرصه مسائل واقعی و تمدنی ارتقا دهد.

این همایش با تمرکز بر ظرفیت‌های عرفان در تمدن‌سازی اسلامی، در پی آن است تا با گردهم‌آوردن اساتید و صاحب‌نظران، زمینه شکل‌گیری یک گفت‌وگوی علمیِ مسئله‌محور درباره نقش معنویت در حل چالش‌های کلان اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی را فراهم آورد.

بر همین اساس دوازدهمین نشست پیش‌همایش با موضوع «تجربه‌های عرفانی در مواجهه با چالش‌های نوین علوم شناختی» در قم برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام آذریان، عضو هیئت علمی المصطفی، حجت‌الاسلام افشارپور، عضو هیئت علمی المصطفی به دبیری علمی حسن رضایی پژوهشگر مؤسسه شناخت سخنرانی خواهند کرد.

نشست تجربه‌های عرفانی در مواجهه با چالش‌های نوین علوم شناختی روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ به نشانی مجتمع حکمت و ادیان جامعه‌المصطفی واقع در قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) سالن جلسات شهید سید حسن نصرالله برگزار می‌شود.