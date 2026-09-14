به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، در نخستین گردهمایی مدیران مدارس چهارمحال‌وبختیاری با موضوع پروژه مهر و بازگشایی مدارس اظهار کرد: سیاست آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید، حرکت از توسعه صرفاً کمی به سمت ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری است.

وی با اشاره به افزایش پوشش تحصیلی و توسعه شبکه مدارس در سال‌های گذشته افزود: امروز صرف دسترسی دانش‌آموزان به مدرسه کافی نیست و باید همه دانش‌آموزان، متناسب با استعداد، نیاز و اقتضائات منطقه خود، از آموزش باکیفیت و فرصت برابر برای یادگیری برخوردار باشند.

محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش، عدالت آموزشی را فراتر از دسترسی برابر به مدرسه دانست و گفت: هدف، تحقق عدالت در کیفیت آموزش، فرصت‌های یادگیری و دستیابی به نتایج مطلوب آموزشی و تربیتی است.

وی با تأکید بر نقش معلمان در ارتقای کیفیت آموزش تصریح کرد: منزلت، معیشت، مرجعیت و دانش‌افزایی معلمان باید مورد توجه قرار گیرد و همه اقدامات آموزش و پرورش باید در نهایت به حضور اثربخش معلم در کلاس درس منجر شود.

محمودزاده تحول برنامه درسی و ارتقای مدیریت مدارس را از برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: تحول برنامه درسی در پایه اول در حال اجراست و در سال تحصیلی ۱۴۰۵، همه مدارس کشور تحت پوشش الگوی «مدرسه تراز» قرار می‌گیرند.

وی همچنین نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی، کاهش شکاف آموزشی میان مناطق و استفاده از فناوری برای کاهش نابرابری در فرصت‌های یادگیری را از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش برشمرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تجربه آموزش مجازی در سال گذشته اظهار کرد: آموزش چهره‌به‌چهره جایگزین ندارد و بخش مهمی از فرایند آموزش و تربیت در محیط مدرسه و در تعامل مستقیم معلم و دانش‌آموز شکل می‌گیرد.

وی افزود: آموزش مجازی مکمل آموزش حضوری است و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید بر حضور دانش‌آموزان و معلمان در مدارس استوار خواهد بود.

محمودزاده با اشاره به آغاز سال تحصیلی همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: زنگ ایثار و شهادت و زنگ نماز باید مورد توجه مدارس قرار گیرد و فضاسازی مدارس با رویکرد هویت‌سازی انجام شود. مدارس باید در تقویت هویت ملی و اسلامی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کنند و در برابر جریان‌های هویت‌زدا و شبهه‌افکن، زمینه تقویت امید و نشاط نسل جدید را فراهم آورند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتدار علمی کشور در مدارس شکل می‌گیرد و مدیران و معلمان با برنامه‌ریزی مناسب باید زمینه رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان را فراهم کنند.