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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سپاه پاسداران

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: لحظاتی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: لحظاتی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

کد مطلب 6946517
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • ابوالفضل توکلی IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
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      آمریکا و اسرائیل و جیره خواران جاسوس هیچ غلطی نمی توانند بکنند

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