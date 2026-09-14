انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: لحظاتی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته MQ1 توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری و منهدم شد.

