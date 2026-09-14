تجهیز روستاهای سروآباد به تجهیزات مقابله با حریق

فیروز عارفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی و عرصه‌های ملی نیازمند مشارکت همزمان دستگاه‌های تخصصی، دهیاری‌ها و مردم است و در همین راستا، روند تجهیز روستاهای بخش مرکزی سروآباد به امکانات مقابله با حریق دنبال می‌شود.

وی افزود: در نخستین گام، ۶ دستگاه دمنده با تأیید کارشناسان فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و با مشارکت بخشداری مرکزی و دهیاری‌ها خریداری شده است.

فرماندار سروآباد اعتبار هزینه‌شده برای خرید این تجهیزات را ۲۰۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این دمنده‌ها پس از تحویل به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، به صورت نمادین در اختیار دهیاران روستاهای بحرانی بخش مرکزی قرار گرفت.

تداوم تجهیز روستاها برای مقابله با حریق

عارفی با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی روستاهای در معرض خطر بیان کرد: تجهیز روستاها به امکانات اولیه مقابله با آتش‌سوزی می‌تواند در کنترل سریع حریق و جلوگیری از گسترش آن در عرصه‌های طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، خرید تجهیزات و تقویت امکانات روستاهای تابعه بخش مرکزی با نظارت اداره منابع طبیعی شهرستان ادامه خواهد داشت.

فرماندار سروآباد همچنین بر نقش مردم و تشکل‌های محیط‌زیستی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از جنگل‌های زاگرس تنها با اقدامات دستگاه‌های دولتی محقق نمی‌شود و همراهی دهیاران، جوامع محلی و انجمن‌های زیست‌محیطی در این زمینه ضروری است.

عارفی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در کنار نیروهای تخصصی منابع طبیعی می‌تواند به عنوان ظرفیتی مؤثر برای پیشگیری از آتش‌سوزی و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.