به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به رفع محدودیتهای تردد در مرزهای استان اظهار کرد: در پی پیگیریهای صورت گرفته و مذاکرات انجام شده با طرف عراقی، تردد بخش مسافری برقرار شده است و اکنون در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه از نظر تردد مسافران هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وضعیت تبادلات تجاری در مرز شلمچه به روال عادی بازگشته است، افزود: تردد کامیونها از صبح امروز در بخش شلمچه آغاز شده است و مذاکرات فشردهای برای تسریع در روند تردد کامیونها و حمل بار تجاری در مرز چذابه با مسئولان عراقی در جریان است تا این مسیر نیز به شرایط عادی بازگردد.
موالیزاده تصریح کرد: در حال حاضر کامیونهای عراقی در حال ورود هستند و از سوی دیگر کامیونهای ما نیز به سمت عراق حرکت میکنند که این نشاندهنده جریان داشتن تبادلات تجاری است.
استاندار خوزستان در پایان با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته بیان کرد: لازم میدانم از تمام مسئولان ملی، استانی و محلی که برای تحقق این امر تلاش و همراهی کردند و کلیه افرادی که پای کار بودند تا امور به سامان برسد، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
نظر شما