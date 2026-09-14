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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

تردد مسافران و کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی شلمچه برقرار شد

تردد مسافران و کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی شلمچه برقرار شد

اهواز- استاندار خوزستان گفت: تردد مسافران در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه برقرار است و تبادلات تجاری در شلمچه از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به رفع محدودیت‌های تردد در مرزهای استان اظهار کرد: در پی پیگیری‌های صورت گرفته و مذاکرات انجام شده با طرف عراقی، تردد بخش مسافری برقرار شده است و اکنون در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه از نظر تردد مسافران هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وضعیت تبادلات تجاری در مرز شلمچه به روال عادی بازگشته است، افزود: تردد کامیون‌ها از صبح امروز در بخش شلمچه آغاز شده است و مذاکرات فشرده‌ای برای تسریع در روند تردد کامیون‌ها و حمل بار تجاری در مرز چذابه با مسئولان عراقی در جریان است تا این مسیر نیز به شرایط عادی بازگردد.

موالی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر کامیون‌های عراقی در حال ورود هستند و از سوی دیگر کامیون‌های ما نیز به سمت عراق حرکت می‌کنند که این نشان‌دهنده جریان داشتن تبادلات تجاری است.

استاندار خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته بیان کرد: لازم می‌دانم از تمام مسئولان ملی، استانی و محلی که برای تحقق این امر تلاش و همراهی کردند و کلیه افرادی که پای کار بودند تا امور به سامان برسد، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

کد مطلب 6946525

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