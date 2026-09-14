عمومهدی: جامعه کار و تولید نبض اقتصاد مرکزی را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی پیش ازظهر دوشنبه در آیین تجلیل از فعالان و الگوهای قرآن و نماز جمعه در جامعه کار و تولید استان مرکزی اظهار کرد: دشمن طی ۶ ماه گذشته همه ظرفیتهای خود را برای ضربه زدن به ایران به کار گرفته، اما امروز به فلاکت و درماندگی رسیده و ملت ایران با صلابت در برابر آن ایستاده است.
وی افزود: در ۶ ماه گذشته و متناسب با جنگی که از سوی دشمن به کشور تحمیل شد، مجموعههای مختلف کار و تولید در استان مرکزی مجاهدانه به فعالیت خود ادامه دادند و نقش مهمی در حفظ جریان اقتصادی استان ایفا کردند.
سردار عمومهدی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته بر عبور جهان از یک پیچ تاریخی و شکلگیری هندسه جدید قدرت در عرصه بینالملل تأکید کردهاند و اکنون قدرت در حال انتقال از غرب به شرق است؛ از این رو باید جایگاه جمهوری اسلامی در این نظم جدید بر مبنای عدالت، معنویت و انسانیت تثبیت شود.
وی ادامه داد: ملت ایران طی ۴۸ سال گذشته مسیری پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته و اگر وضعیت کشور در ابتدای انقلاب را با شرایط امروز مقایسه کنیم، به جهش عظیم جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی، کار و تولید پی خواهیم برد.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: مهمترین تفاوت جمهوری اسلامی با دوران طاغوت، دستیابی به استقلال و ایستادن روی پای خود است؛ در دوران طاغوت کشور بهطور کامل وابسته به قدرتهای خارجی بود و دیگران برای ایران تعیین تکلیف میکردند، اما امروز ملت ایران با استقلال و آزادگی مسیر خود را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه استقلال ایران مهمترین عامل استمرار دشمنی قدرتهای استکباری است گفت: دشمنان از این نگران هستند که فرهنگ استقلال و آزادی جمهوری اسلامی به سایر ملتها نیز منتقل شود و نظم سلطهگرانهای که بر جهان تحمیل کردهاند، از بین برود.
سردار عمومهدی بیان کرد: ایران به دلیل برخورداری از منابع انرژی، معادن و ظرفیتهای خدادادی و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی خود، جایگاهی راهبردی در منطقه دارد و بهعنوان حلقه اتصال شرق و غرب و در منطقه غرب آسیا قرار گرفته است؛ بنابراین خروج ایران از مدار وابستگی برای قدرتهای سلطهگر هزینه سنگینی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: طی ۴۷ سال گذشته آمریکا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با ایران اسلامی جنگیده و از گروههای تروریستی، منافقین، کودتا، جنگ تحمیلی، داعش، جنگ اقتصادی، فتنههای سیاسی و فرهنگی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
سردار عمومهدی ادامه داد: دشمن در جنگ اخیر تصور میکرد میتواند جمهوری اسلامی را در سه روز از بین ببرد، اما امروز پس از گذشت ۶ ماه، خود به درماندگی رسیده و تمام راهکارهایی را که در اختیار داشته، به کار گرفته است.
وی تصریح کرد: اینکه دشمن ملت ایران را به استفاده از بمب اتم تهدید میکند، نشانه شکست و درماندگی اوست؛ زیرا این تهدید نشان میدهد تمام نظریههای سیاسی و نظامی دشمن برای به زانو درآوردن ملت ایران با شکست مواجه شده است.
فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تاکید کرد: ملت ایران همچنان با صلابت در برابر دشمن ایستاده و مردم آزاده و آزادیخواه جهان نیز از این مقاومت الهام گرفتهاند و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی نزدیک خواهد بود.
وی با بیان اینکه مردم اراک شاهد پیروزی نهایی خواهند بود، افزود: به مردم این وعده را میدهم که این روز را به چشم خود خواهند دید و جشن پیروزی خواهند گرفت؛ انشاءالله رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار محو و آمریکا از منطقه خاورمیانه خارج خواهد شد.
سردار عمومهدی بر نقش معنویت و فرهنگ قرآنی در محیطهای کار و تولید تأکید کرد و گفت: بر اساس نتایج نظرسنجیها و برآوردها، افرادی که با اعتقاد به خدا، وجدان، شرافت و کسب روزی حلال کار میکنند، معمولاً کار خود را دقیقتر انجام میدهند و اعتماد بیشتری میان کارفرما و نیروی کار شکل میگیرد.
وی تأکید کرد: هدف این نیست که کارخانه به مسجد تبدیل شود، بلکه باید رابطه کارگری و کارفرمایی به رابطهای برادرانه، صمیمانه، همراه با معنویت، رفاقت، همدلی و اعتماد تبدیل شود و این موضوع با ایمان و اعتقادات افراد ارتباط مستقیم دارد.
سردار عمومهدی بیان کرد: هرچه در مجموعههای کارگری بر مفاهیم قرآن، ترجمه و تفسیر قرآن، تلاوت، فرهنگ قرآنی، تبیین احادیث اهل بیت(ع)، نماز، روزه و دیگر مباحث اعتقادی کار شود، زمینه موفقیت بیشتر در حوزه تولید و اقتصاد نیز فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به نقش جامعه کار و تولید در حفظ اقتصاد استان مرکزی گفت: بیش از آنکه امروز برای حضور در همایش تجلیل از فعالان فرهنگی و قرآنی آمده باشم، خواستم در این جمع حضور پیدا کنم و اعلام کنم که ما بهعنوان رزمندگانی که در خط مقدم با دشمن میجنگیم، دلگرم به شما هستیم؛ چراکه جامعه کار و تولید نبض اقتصاد استان را حفظ کرده است.
سردار عمومهدی تصریح کرد: همانطور که رزمندگان در خط مقدم با دشمن مقابله میکنند، جامعه کار و تولید نیز با استمرار فعالیت خود تلاش میکند آثار و تبعات جنگ را کاهش دهد و تابآوری مردم، بهویژه قشر شریف کارگری، حفظ شود.
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