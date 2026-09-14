سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت و شناسایی آب‌تلخه لاسجرد به عنوان تالاب، اظهار داشت: ثبت این عرصه به عنوان تالاب، ضرورت توجه ویژه به حفاظت از آن را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، هرگونه اقدام، تغییر یا فعالیتی که بتواند بر وضعیت طبیعی و کارکردهای تالاب اثرگذار باشد، باید با رعایت الزامات قانونی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه تخریب و دخل و تصرف در عرصه تالابی، تصریح کرد: پایش مستمر و تقویت سازوکارهای حفاظتی از الزامات صیانت از تالاب آب‌تلخه لاسجرد است.

یوسف‌پور خاطرنشان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان سمنان موضوع حفاظت از این تالاب را در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود پیگیری و بر رعایت ضوابط مرتبط با این عرصه نظارت خواهد کرد.

وی افزود: هرگونه فعالیت یا اقدامی که احتمال تأثیرگذاری بر وضعیت طبیعی و کارکردهای اکولوژیک این تالاب را داشته باشد، باید مطابق ضوابط و مقررات قانونی بررسی و نظارت شود.