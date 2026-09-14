به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی، ملی پوش تیم ایران و نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، با حضور در موزه افتخارات کشتی ایران، سه مدال بین‌المللی خود را به این گنجینه ملی سپرد.



فرخی ۳ مدال خود، از جمله مدال نقره قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۶ را در گنجینه موزه کشتی ایران به یادگار گذاشت.