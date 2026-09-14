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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

غلامرضا فرخی مدال‌های خود را به موزه افتخارات کشتی ایران سپرد

غلامرضا فرخی مدال‌های خود را به موزه افتخارات کشتی ایران سپرد

غلامرضا فرخی، نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، سه مدال بین‌المللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی، ملی پوش تیم ایران و نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، با حضور در موزه افتخارات کشتی ایران، سه مدال بین‌المللی خود را به این گنجینه ملی سپرد.

فرخی ۳ مدال خود، از جمله مدال نقره قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۶ را در گنجینه موزه کشتی ایران به یادگار گذاشت.

کد مطلب 6946543
سیده فرزانه شریفی

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