به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی، ملی پوش تیم ایران و نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، با حضور در موزه افتخارات کشتی ایران، سه مدال بینالمللی خود را به این گنجینه ملی سپرد.
فرخی ۳ مدال خود، از جمله مدال نقره قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۶ را در گنجینه موزه کشتی ایران به یادگار گذاشت.
غلامرضا فرخی، نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، سه مدال بینالمللی خود را به موزه افتخارات کشتی ایران اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی، ملی پوش تیم ایران و نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵، با حضور در موزه افتخارات کشتی ایران، سه مدال بینالمللی خود را به این گنجینه ملی سپرد.
کد مطلب 6946543
نظر شما