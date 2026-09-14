هفتصدمین پرتاب فالکون۹ همراه سه ماهواره به مدار زمین انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در این عملیات، یک موشک فالکون ۹ در ساعت ۱۸:۴۹ دقیقه به وقت گرینویچ، سه ماهواره را از مقر فضایی کیپ کاناورال به فضا برد. این ماهواره‌ها متعلق به شرکت لوگزامبورگی SES و از مجموعه O3b mPOWER بودند.

به گفته این شرکت، این عملیات هفتصدمین پرواز موشک‌های خانواده اسپیس‌ایکس به شمار می‌رود. این خانواده از موشک‌ها نخستین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی با رونمایی فالکون ۱ به فضا پرتاب شدند. فالکون ۱ در مجموع پنج بار به فضا پرتاب شد که دو مورد آن موفقیت‌آمیز بود و سپس در سال ۲۰۱۰ میلادی جای خود را به فالکون ۹ داد. بیشتر پرتاب‌های انجام‌شده با این خانواده موشک به وسیله فالکون ۹ انجام شده است. تنها عضو دیگر این خانواده، یعنی فالکون هوی که همچنان فعال است، تاکنون ۱۳ بار پرتاب شده است.

بوستر نخست فالکون ۹ حدود ۹ دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت و روی پهپادکشتی اسپیس‌ایکس در اقیانوس اطلس فرود آمد. این بیست‌ونهمین پرواز این بوستر بود. از سوی دیگر، بوستر بالایی موشک همراه با ماهواره‌ها به مدار متوسط زمین (MEO) رسید. این ماهواره‌ها طبق برنامه‌ریزی، در یک بازه ۱۴ دقیقه‌ای و حدود ۳۳.۵ دقیقه پس از پرتاب، در ارتفاع ۸ هزار کیلومتری زمین رها شدند.

شرکت SES هم‌اکنون ۱۰ ماهواره O3b mPOWER در مدار متوسط زمین دارد و این سه ماهواره، مجموعه مذکور را تکمیل خواهند کرد. به گفته این شرکت، این مجموعه ماهواره‌ای به‌طور خاص برای ارائه نرخ انتقال داده بالا، تأخیر اندک و انعطاف‌پذیری بی‌سابقه ساخته شده است و صنایعی را هدف قرار می‌دهد که تداوم فعالیت و در دسترس بودن خدمات در آنها ضروری است.

ماهواره‌های O3b mPOWER توسط بوئینگ ساخته شده‌اند و هرکدام حدود هزار و ۷۰۰ کیلوگرم وزن دارند. اسپیس‌ایکس تمام این ماهواره‌ها را با کمک موشک‌های فالکون ۹ در شش پرتاب از دسامبر ۲۰۲۲ میلادی به فضا فرستاده است.

این عملیات، صدوهفتمین مأموریت مداری اسپیس‌ایکس در سال جاری میلادی بود.