  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

اسدی: «داناب» مسیر آموزش و تربیت نسل آینده برای صیانت از منابع آب است

اسدی: «داناب» مسیر آموزش و تربیت نسل آینده برای صیانت از منابع آب است

اراک- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: طرح داناب با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر برای مدیریت و صیانت از منابع آب اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه طرح دانش آموزی نجات آب( داناب) و دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و تربیت سفیران آگاه در حوزه آب و محیط زیست برگزار شده است.

وی افزود: استان مرکزی هشت سال است که با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل آموزش و پرورش استان، این جشنواره را برگزار می‌کند و خوشبختانه تعامل و همکاری نزدیک میان دو مجموعه، زمینه استمرار این برنامه را فراهم کرده است.

اسدی تصریح کرد: یکی از دست‌سازه‌های دانش‌آموزان که در سال‌های گذشته در این جشنواره تولید شده بود، سال گذشته در نمایشگاه صنعت آب استان به نمایش درآمد و مورد توجه بازدیدکنندگان و مسئولان کشورهای مختلف قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که پس از آن، حتی پیشنهادهایی از سوی افرادی در چین برای حضور این دانش‌آموز در این کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت بالای استعدادهای دانش‌آموزان ایرانی است و هرچند باید از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود، اما مهم‌تر از آن، فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای نسل آینده و معرفی توانمندی‌های آنان در سطح ملی و بین‌المللی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی در ۱۳ محور اصلی از جمله ریاضیات، هوش مصنوعی، هنر، ادبیات و زبان خارجی برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در کنار حضور در جشنواره، از کلاس‌های آموزشی، آموزش‌های تخصصی، برنامه‌های پرسش و پاسخ و ارزیابی‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی مشارکت شرکت آب منطقه‌ای در این جشنواره، ارتقای دانش و نگرش دانش‌آموزان نسبت به موضوع آب است.

اسدی بیان کرد: موضوعاتی همچون آب، فرونشست زمین، ارزش اقتصادی آب، محیط زیست، پساب، نحوه صحیح مصرف آب و مدیریت سیلاب در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: از میان دانش‌آموزان، سفیرانی برای آب تربیت می شوند تا نسل آینده نسبت به منابع آبی شناخت و درک دقیق‌تری داشته باشد و در زمینه استحصال، تأمین، انتقال، مصرف و صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، موفق‌تر از نسل‌های گذشته عمل کند.

اسدی تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز آینده‌سازان کشور هستند و باید نسلی تربیت شود که علاوه بر مصرف صحیح آب، نسبت به حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده نیز احساس مسئولیت داشته باشد.

کد مطلب 6946550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها