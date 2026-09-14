اسدی: «داناب» مسیر آموزش و تربیت نسل آینده برای صیانت از منابع آب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پیش از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه طرح دانش آموزی نجات آب( داناب) و دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و تربیت سفیران آگاه در حوزه آب و محیط زیست برگزار شده است.

وی افزود: استان مرکزی هشت سال است که با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل آموزش و پرورش استان، این جشنواره را برگزار می‌کند و خوشبختانه تعامل و همکاری نزدیک میان دو مجموعه، زمینه استمرار این برنامه را فراهم کرده است.

اسدی تصریح کرد: یکی از دست‌سازه‌های دانش‌آموزان که در سال‌های گذشته در این جشنواره تولید شده بود، سال گذشته در نمایشگاه صنعت آب استان به نمایش درآمد و مورد توجه بازدیدکنندگان و مسئولان کشورهای مختلف قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که پس از آن، حتی پیشنهادهایی از سوی افرادی در چین برای حضور این دانش‌آموز در این کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت بالای استعدادهای دانش‌آموزان ایرانی است و هرچند باید از مهاجرت نخبگان جلوگیری شود، اما مهم‌تر از آن، فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای نسل آینده و معرفی توانمندی‌های آنان در سطح ملی و بین‌المللی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی در ۱۳ محور اصلی از جمله ریاضیات، هوش مصنوعی، هنر، ادبیات و زبان خارجی برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در کنار حضور در جشنواره، از کلاس‌های آموزشی، آموزش‌های تخصصی، برنامه‌های پرسش و پاسخ و ارزیابی‌های مختلف بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی مشارکت شرکت آب منطقه‌ای در این جشنواره، ارتقای دانش و نگرش دانش‌آموزان نسبت به موضوع آب است.

اسدی بیان کرد: موضوعاتی همچون آب، فرونشست زمین، ارزش اقتصادی آب، محیط زیست، پساب، نحوه صحیح مصرف آب و مدیریت سیلاب در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: از میان دانش‌آموزان، سفیرانی برای آب تربیت می شوند تا نسل آینده نسبت به منابع آبی شناخت و درک دقیق‌تری داشته باشد و در زمینه استحصال، تأمین، انتقال، مصرف و صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، موفق‌تر از نسل‌های گذشته عمل کند.

اسدی تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز آینده‌سازان کشور هستند و باید نسلی تربیت شود که علاوه بر مصرف صحیح آب، نسبت به حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده نیز احساس مسئولیت داشته باشد.