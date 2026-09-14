دادستان مرکز لرستان: هیچ نقطه امنی برای مجرمان در لرستان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در جلسه هماندیشی با فرماندهان انتظامی لرستان، با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با متهمان و محکومان متواری، از اجرای طرح ضربتی قرارگاه جلب خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای احکام قضایی، گفت: اجرای عدالت تنها در صدور حکم خلاصه نمیشود، بلکه ثمره آن در گرو دستگیری محکومان و بازگرداندن امنیت به جامعه است. ما در دستگاه قضا با همکاری نیروی انتظامی، بانک اطلاعاتی دقیقی از محکومان متواری و زندانیان غایب از مرخصی تهیه کردهایم و هیچگونه مماشاتی در خصوص جلب این افراد صورت نخواهد گرفت.
دادستان مرکز لرستان با بیان اینکه برخی از این متهمان با تهیه کلیپ و انتشار در فضای مجازی یا ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر، احساس امنیت عمومی را خدشهدار میکنند، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در این قرارگاه، دستگیری سریع آن دسته از محکومانی است که سابقه شرارت یا جرایم خشن دارند. بهتمامی این افراد هشدار میدهیم که پیش از آن که دستگاه قضایی و ضابطان به سراغ آنها بروند، خود را تسلیم کنند؛ چرا که در صورت دستگیری، هیچگونه تخفیف یا ارفاق قانونی شامل حال آنها نخواهد شد.
حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تیراندازیها و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشاره کرد و افزود: بخش قابلتوجهی از پروندههای قتل و تیراندازیهای رخداده، ریشه در اختلافات قبلی و عدم دستگیری متهمان در زمان مناسب دارد. با فعالسازی گشتهای مشترک و رصد هوشمندانه، به دنبال پیشگیری پیشدستانه از بروز هرگونه درگیری مسلحانه هستیم.
وی ادامه داد: ما به دنبال ایجاد فضایی هستیم که مجرمان احساس کنند هیچ نقطهای در استان برای آنها امن نیست و هرگونه اقدام غیرقانونی منجر به برخورد سخت و قاطع قانون خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از تلاشهای شبانهروزی نیروی انتظامی تقدیر کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی بازوی توانمند اجرای عدالت است. مردم شریف لرستان باید شاهد نتایج ملموس این قرارگاه در کاهش جرایم و دستگیری متهمان فراری باشند. این قرارگاه به طور مستمر وضعیت اجرای احکام را رصد کرده و گزارشهای عملکردی بهصورت مستمر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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