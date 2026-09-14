نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار در خراسان شمالی است و پدیده غالب غبارآلود و افزایش باد از ساعت‌های بعدازظهر به‌ویژه در جنوب غرب و به‌تدریج افزایش ابر پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: از شب تا اوایل صبح سه‌شنبه در نوار غربی استان بارش پراکنده باران با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: سه‌شنبه به‌تدریج کاهش ابر و تا پایان هفته جو پایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی نخواهیم داشت.

وی در خصوص وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۶ و بیشینه آن ۳۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.