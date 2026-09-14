انحراف اتوبوس سرویس شرکت صنعتی در محور بادرود-کاشان؛ ۳ نفر مصدوم شدند

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه انحراف سرویس پرسنل یکی از شرکت‌های صنعتی کاشان ساعت ۵:۵۰ صبح امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، در محور ترانزیت بادرود به کاشان، حدود سه کیلومتر بعد از شهرک صنعتی بادرود رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، اتوبوس سرویس یک شرکت صنعتی از مسیر منحرف شد و ۳۷ نفر حادثه‌دیده بر جای گذاشت که از این تعداد، سه نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: یک تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شد و یکی از مصدومان توسط نیروهای هلال احمر به مرکز درمانی منتقل شد.

وی افزود: علت وقوع این حادثه از سوی مراجع مسئول در دست بررسی است.