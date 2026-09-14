لزوم تأمین برق اضطراری سردخانهها و انبار کالاهای اساسی در لرستان
خرمآباد - رئیس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر لزوم تأمین برق اضطراری سردخانهها و انبار کالاهای اساسی در این استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرود سوری صبح امروز دوشنبه در جلسه کمیته فنی پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، ضامن حفظ ثبات و امنیت تولید است، بر ضرورت نگاه پیشگیرانه در مدیریت بحران تأکید کرد.
وی گفت: تأمین و تجهیز برق اضطراری برای مراکز حیاتی و حساس از جمله سردخانهها، انبارهای کالاهای اساسی، اماکن نگهداری کود و بذر، و کشتارگاهها، اولویت اصلی ما در این کمیته است تا در صورت بروز هرگونه اختلال در شبکه، چرخه تولید و توزیع اقلام ضروری با وقفه مواجه نشود.
رئیس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر تأمین سوخت جایگزین و الزام تمامی واحدهای تولیدی حساس بهویژه مرغداریها و گلخانهها برای تأمین سوخت جایگزین و ذخیرهسازی سوخت فسیلی برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از قطعی برق و گاز در فصل سرما تأکید کرد.
سوری، افزود: اقدامات پیشگیرانه باید فراتر از دستورالعملهای اداری، بهعنوان یک فرهنگسازمانی در بدنه مدیریت کشاورزی استان نهادینه شود تا کمترین آسیب متوجه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان استان شود.
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