آغاز فعالیت تئاتر مستقل تهران با نام خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، تئاتر مستقل تهران فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ در خیابان رازی، در نزدیکی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد و طی سالهای فعالیت خود به یکی از مجموعههای فعال و تئاتر خصوصی تبدیل شد. این مجموعه علاوه بر تولید و اجرای آثار نمایشی، با برگزاری کارگاههای آموزشی، مرکز مشاوره تئاتر و رویدادهایی همچون رپرتوار «عصر تجربه»، از فعالیت هنرمندان جوان و تجربهگرا نیز حمایت کرد.
تئاتر مستقل تهران در حدود چهار سال فعالیت خود میزبان هنرمندانی چون محمد رضاییراد، امیررضا کوهستانی، رضا ثروتی، کوروش نریمانی، یاروسواف فِرِت، محمد مساوات، کیومرث مرادی، علی شمس، جابر رمضان و ... بوده است و در کنار هنرمندان دعوتشده، آثاری همچون «رویای نیمه شب تابستان»، «رومئو و ژولیت»، «کوریولانوس»، «وقتی کبوترها ناپدید شدند»، «شیطونی»، «سیزده» و ... را توسط مصطفا کوشکی، هستی حسینی و مهدی کوشکی تولید و اجرا کرده است.
این مجموعه در آبان ۱۳۹۹ و پس از نزدیک به پنج سال فعالیت، در پی شرایط ناشی از همهگیری کرونا و مشکلات اقتصادی تئاتر خصوصی تعطیل شد. با این حال، گروه تئاتر مستقل تهران فعالیت خود را متوقف نکرد و در سالهای بعد تولید آثار مختلف را ادامه داد؛ از جمله اجرای «اسبنورد» در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر.
حالا پس از چند سال وقفه، این مجموعه با عنوان جدید خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران در فصل تازهای از فعالیت خود با سه سالن اجرا و رویکردی گستردهتر در حوزه تئاتر و موسیقی به زودی آغاز به کار میکند.
مجموعه خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران دارای سه سالن است؛ سالن اصلی با ظرفیت ۳۰۰ نفر، سالن شماره دو با ظرفیت ۱۳۰ نفر و سالن «پستو» با ظرفیت ۵۰ نفر. این مجموعه همچنین در کنار تئاتر و موسیقی، دیگر رویدادهای فرهنگی و هنری را نیز دنبال خواهد کرد.
یکی از ویژگیهای فضای جدید، حفظ حدود ۱۰ درخت قدیمی و تنومند در دل ساختمان است؛ عناصری که به گفته مدیریت مجموعه، بخشی از حافظه این مکان را حفظ کرده و در معماری جدید در کنار فعالیتهای فرهنگی و هنری ادامه حیات خواهند داد.
نشانی خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران خیابان شهید مطهری، تقاطع شریعتی، پلاک ۲ است.
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