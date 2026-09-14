یک مدرسه ۶ کلاسه دخترانه در روستای هوشک سراوان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی صبح دوشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی، محرومیت‌زدایی و فراهم‌سازی فضاهای آموزشی استاندارد برای دانش‌آموزان مناطق روستایی، تفاهم‌نامه احداث مدرسه ۶ کلاسه متوسطه دخترانه روستای هوشک شهرستان سراوان با مشارکت خیر مدرسه‌ساز منعقد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه آموزشی با زیربنای ۵۰۰ مترمربع احداث خواهد شد که نقش مهمی در ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان دختر این منطقه خواهد داشت.

وی با قدردانی از مشارکت ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: حضور خیران در عرصه مدرسه‌سازی، جلوه‌ای ماندگار از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است که زمینه تحقق عدالت آموزشی را بیش از پیش فراهم می‌کند.

لک‌زایی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان از اولویت‌های مهم نوسازی مدارس است و با تداوم همکاری خیرین و دستگاه‌های اجرایی شاهد شتاب‌بخشی در روند احداث و بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی خواهیم بود.

وی در پایان ضمن تقدیر از خیر مدرسه‌ساز ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح دانش‌آموزان روستای هوشک شهرستان سراوان از فضای آموزشی مناسب و استاندارد بهره‌مند شوند و مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای آنان بیش از گذشته هموار شود.