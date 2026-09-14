به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مشگین‌شهر با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع اظهار کرد: نحوه برخورد کارکنان با مردم یکی از عوامل مؤثر در افزایش رضایتمندی عمومی از نظام اداری است و مدیران دستگاه‌ها باید بر عملکرد مجموعه خود در این زمینه نظارت جدی داشته باشند.

وی با انتقاد از تکرار موضوع تکریم ارباب‌رجوع در جلسات شورای اداری افزود: انتظار می‌رود این شورا بیش از پیش ظرفیت خود را برای پیگیری مسائل توسعه‌ای شهرستان، جذب و پیگیری اعتبارات، اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم به کار گیرد.

فرماندار مشگین‌شهر ادامه داد: بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم از نظام اداری ممکن است ناشی از نحوه برخورد نامناسب برخی کارکنان با مراجعان باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که درخواست مراجعه‌کننده با مقررات و ضوابط قانونی مطابقت ندارد، پاسخگویی باید با آرامش، صعه‌صدر و در چارچوب قانون انجام شود.

بخشی با تأکید بر مسئولیت مدیران در نظارت بر رفتار کارکنان تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریتی یک دستگاه نباید به دلیل رفتار یا گفتار نامناسب یک فرد، تحت‌الشعاع قرار گیرد و مدیران باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

وی همچنین نسبت به استفاده خارج از ضوابط از خودروهای دولتی هشدار داد و گفت: خودروهای دولتی، به استثنای خودروهای دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی، باید صرفاً در چارچوب مأموریت‌های اداری مورد استفاده قرار گیرند.

فرماندار مشگین‌شهر افزود: در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز از خودروهای دولتی، مطابق هماهنگی انجام‌شده با فرماندهی انتظامی شهرستان، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

بخشی در ادامه با اشاره به شرایط حساس جامعه، بر ضرورت پرهیز مدیران و کارکنان از اظهارنظرهای هیجانی و غیرکارشناسی در فضای رسانه‌ای و مجازی تأکید کرد و گفت: در عصر اطلاعات، مقابله با اخبار و اطلاعات نادرست نیازمند افزایش دانش، استفاده از منابع معتبر و تکیه بر اظهارنظرهای کارشناسی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تداوم نارسایی‌ها در زمینه تکریم ارباب‌رجوع، نتایج بازرسی‌ها و میزان گلایه‌مندی مراجعان در جلسه آینده شورای اداری به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد.