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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

فیلم‌های مستند جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران معرفی شدند

فیلم‌های مستند جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران معرفی شدند

آثار مستند راه‌یافته به بخش مسابقه ملی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ کوتاه تهران فهرست ۲۷ فیلم مستند راه‌یافته به بخش مسابقه مستند این رویداد را معرفی کرد. حامد شکیبانیا، محمدعلی فارسی و محمدرضا فرطوسی اعضای هیئت انتخاب این بخش بودند.

فهرست آثار به شرح زیر و بدون اولویت است:

«روز زمین مبارک»/ کمیل سهیلی/ مشهد

«بی وزیر»/ الهام آقالری/ تهران

«طعم باروت»/ هادی ثابت شوکت‌آباد/ تهران

«ماه مثل ماهروزه»/ مهدی رجبیان/ ساری

«صفر مرزی»/ محمد طالبی/ تهران

«می‌خوام بیوفتم تو فیلم»/ هادی کیانی فلاورجانی/ خمینی شهر

«کوه راستین»/ حدیث جان‌بزرگی/ تهران

«دختری از نوار ساحلی»/ مهدی فلاحی/ بندرعباس

«پسر تالاب»/ مهدی فلامرزی/ شیراز

«روزی روزگاری؛ مردم ایران»/ سید محمدمهدی دزفولی/ تهران

«انتظار بیست و پنج ساله»/ مطهره عدالتخواه/ میناب

«مادران کوهستان»/ هادی آفریده/ تهران

«آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای»/ میلاد شاه‌جانی/ تهران

«مرضیه و پرنده»/ آذر مهرابی/ تهران

«ولات»/ زر باقری/ تهران

«دژ نو»/ سینا ولدبیگی/ پاوه

«هوران»/ سیدعدنان طاهری/ آبادان

«احتضار»/ حبیب علوانی/ آبادان

«تاجدار»/ مسعود زارعیان/ مشهد

«مزه‌ی پشم»/ سیدعلیرضا زارعی/ مرودشت

«سرخ‌پوش»/ بابک بهداد/ تهران

«آن سوی درختان»/ محسن سخا/ تهران

«نجوای چیزها»/ علی همراز/ تهران

«آرش در قلمرو ما»/ فرهاد ورهرام/ تهران

«شاعر خشت»/ مریم ثابت‌نام/ دزفول

«آن روز و شب همان‌روز»/ سیف‌الله صمدیان/ تهران

«شاید یک مرگ ناخواسته»/ زنده‌یاد دلاور دوستانیان

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6946588
ندا زنگینه

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