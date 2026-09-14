به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران فهرست ۲۷ فیلم مستند راهیافته به بخش مسابقه مستند این رویداد را معرفی کرد. حامد شکیبانیا، محمدعلی فارسی و محمدرضا فرطوسی اعضای هیئت انتخاب این بخش بودند.
فهرست آثار به شرح زیر و بدون اولویت است:
«روز زمین مبارک»/ کمیل سهیلی/ مشهد
«بی وزیر»/ الهام آقالری/ تهران
«طعم باروت»/ هادی ثابت شوکتآباد/ تهران
«ماه مثل ماهروزه»/ مهدی رجبیان/ ساری
«صفر مرزی»/ محمد طالبی/ تهران
«میخوام بیوفتم تو فیلم»/ هادی کیانی فلاورجانی/ خمینی شهر
«کوه راستین»/ حدیث جانبزرگی/ تهران
«دختری از نوار ساحلی»/ مهدی فلاحی/ بندرعباس
«پسر تالاب»/ مهدی فلامرزی/ شیراز
«روزی روزگاری؛ مردم ایران»/ سید محمدمهدی دزفولی/ تهران
«انتظار بیست و پنج ساله»/ مطهره عدالتخواه/ میناب
«مادران کوهستان»/ هادی آفریده/ تهران
«آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشهای»/ میلاد شاهجانی/ تهران
«مرضیه و پرنده»/ آذر مهرابی/ تهران
«ولات»/ زر باقری/ تهران
«دژ نو»/ سینا ولدبیگی/ پاوه
«هوران»/ سیدعدنان طاهری/ آبادان
«احتضار»/ حبیب علوانی/ آبادان
«تاجدار»/ مسعود زارعیان/ مشهد
«مزهی پشم»/ سیدعلیرضا زارعی/ مرودشت
«سرخپوش»/ بابک بهداد/ تهران
«آن سوی درختان»/ محسن سخا/ تهران
«نجوای چیزها»/ علی همراز/ تهران
«آرش در قلمرو ما»/ فرهاد ورهرام/ تهران
«شاعر خشت»/ مریم ثابتنام/ دزفول
«آن روز و شب همانروز»/ سیفالله صمدیان/ تهران
«شاید یک مرگ ناخواسته»/ زندهیاد دلاور دوستانیان
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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