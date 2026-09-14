به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی در آستانه برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان، صبح دوشنبه با عوامل و دست‌اندرکاران بخش‌های هنری این رویداد دیدار و از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی برنامه‌های نمایشی و موسیقایی قرار گرفت.

حسینی در دیدار با عوامل نمایش میدانی اجلاسیه نهایی، ضمن قدردانی از تلاش اعضای این مجموعه، پرداختن به مشاهیر، ظرفیت‌ها و افتخارات استان گلستان در این نمایش را موضوعی مهم دانست.

وی با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم و روایت تاریخ و هویت یک جامعه، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارائه تصویری اثرگذار از فرهنگ، پیشینه و افتخارات گلستان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، اعضای گروه نمایش میدانی به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود درباره روند اجرای برنامه پرداختند و مسائل و نیازهای این بخش را با فرمانده سپاه نینوا در میان گذاشتند.

تأکید بر استفاده از موسیقی اصیل گلستان

فرمانده سپاه نینوا گلستان در ادامه با حضور در جمع اعضای تیم سمفونی اجلاسیه نهایی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت موسیقی استان در این رویداد تأکید کرد.

حسینی اظهار کرد: از ابتدا بر این باور بودم که باید از ظرفیت موسیقی استان استفاده شود؛ زیرا یکی از موسیقی‌های اصیل ایران‌زمین ویژه استان گلستان است.

وی افزود: امیدواریم یک اثر ماندگار خلق شود و این خلق برای ما بسیار حائز اهمیت است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به پیوند هنر با فرهنگ ایثار و شهادت، بهره‌گیری از توان هنرمندان استان در تولید آثار مرتبط با کنگره ۴ هزار شهید گلستان را فرصتی برای ماندگار کردن بخشی از این رویداد دانست.

آرزوی موسیقیایی ما برآورده شده است

سرتیم موسیقی سمفونی اجلاسیه نیز با اشاره به روند شکل‌گیری این اثر اظهار کرد: آرزوی موسیقیایی ما برآورده شده و اتفاقی ویژه در تاریخ موسیقی استان گلستان به برکت خون ۴ هزار شهید استان در حال رقم خوردن است.

بهنام پهلوانی‌نژاد با بیان اینکه این پروژه فرصتی برای حضور ظرفیت‌های موسیقی استان در یک رویداد بزرگ فرهنگی و هنری است، افزود: تلاش شده است این اثر بتواند بخشی از فرهنگ، هویت و حماسه مردم گلستان را در قالب موسیقی و هنر روایت کند.

در این دیدارها، بر هم‌افزایی میان عوامل اجرایی، هنرمندان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف اجلاسیه نهایی تأکید شد تا ظرفیت‌های هنری استان در روایت فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی افتخارات گلستان به شکلی اثرگذار به کار گرفته شود.