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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

کنترل ارتفاعات راهبردی باب المندب به دست انصارالله یمن افتاد

کنترل ارتفاعات راهبردی باب المندب به دست انصارالله یمن افتاد

در ادامه پیشروی های منحصربه فرد نیروهای مسلح یمن، کنترل ارتفاعات مهم و راهبردی مشرف بر تنگه باب المندب به دست این نیروها افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع یمنی در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کردند که نیروهای انصارالله موفق شدند کنترل سلسله ارتفاعات کهبوب که بر تنگه باب المندب و سواحل اطراف آن مشرف است به دست بگیرند. آنها همچنین بر بلندی های جنوب تعز مستقر شده اند و تلاش دارند این منطقه را محاصره کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد که نیروهای انصارالله روند به دست گرفتن کنترل باب المندب و جزیره میون واقع در مرکز این تنگه را تکمیل کرده اند.

وی گفت که بعد از فرار مزدوران وابسته به عربستان سعودی، قایق های حامل نیروهای انصارالله به جزیره میون رسیدند.

شاهدان عینی نیز اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله در سواحل باب المندب مستقر شده اند.

کد مطلب 6946594

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    نظرات

    • علی م IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      5 0
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      خداوندا مردان باصلابت مقاومت را در پنهان خود حفظ ونصرت عطا فرما زنده باد انصارالله که .... درهم کوبید
    • ناشناس IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      3 0
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      خدا حفظ شون کنه

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