«با قرآن خوشبخت شوید»، راهنمای زندگی معاصر بر پایه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «با قرآن خوشبخت شوید»، اثری پژوهشی از سید مهدی هاشمی، با ترجمه تاراس چرنیینکو از سوی انتشارات «گورلیتسا» منتشر شد. این کتاب می‌کوشد پلی میان سبک زندگی امروزی و حکمت جاودان قرآن کریم برقرار کند.



نویسنده در این اثر، جنبه‌های مختلف زندگی روزمره — از روابط اجتماعی و اوقات فراغت تا الگوی مصرف و جهان‌بینی — را از منظر ارزش‌های اسلامی به بحث می‌گذارد. او در کنار مباحث نظری، مهارت‌ها و راهکارهای عملی مشخصی نیز برای رسیدن به شادی، سعادت و زندگی مطلوب ارائه می‌دهد.



کتاب در ۱۶ فصل مستقل تدوین شده و در مجموع ۱۱۴ گفت‌وگو را بر پایهٔ آیات قرآن کریم در بر می‌گیرد. هر فصل با یک آیهٔ کلیدی آغاز می‌شود که موضوع آن فصل را به روشنی تبیین می‌کند.



زبان ساده، روان و قابل‌فهم این کتاب، آن را برای طیف گسترده‌ای از خوانندگان — به‌ویژه مسلمانان روس‌زبان — قابل‌استفاده و دسترس‌پذیر ساخته است.