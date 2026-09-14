۳۱ شهریور؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که بر اساس چارچوب زمانی تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم پایان تیرماه است، امسال در راستای تکریم مودیان و با درک شرایط حاکم بر کشور و پس از پیگیری‌های ویژه این سازمان و تصویب مراجع ذی‌صلاح، تا پایان شهریورماه تمدید شده بود.

بر اساس مجوز اخذشده از مراجع ذی‌صلاح، اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است ۳۱ شهریورماه آخرین فرصت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است و مجوزی برای تمدید این مهلت صادر نشده است، لذا هر گونه گمانه‌زنی و شایعه در خصوص احتمال تمدید این مهلت بی‌پایه و اساس است. ضروری است مودیان محترم انجام تکالیف مالیاتی خود را به ساعات پایانی مهلت یادشده موکول نکنند.