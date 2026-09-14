به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر دوشنبه در چهل و پنجمین دوره مسابقات نیمه‌ نهایی قرآن کریم ویژه برادران پایور و وظیفه که در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) سپاه قدس گیلان برگزار شد، اظهار کرد: امروز با توجه به وضعیتی که در جامعه داریم، یکی از راه‌هایی که می‌توانیم از طریق آن در جامعه اثرگذار باشیم و فضای جامعه را مدیریت کنیم، قرآن و پیاده‌سازی آموزه‌های آن در زندگی نوجوانان و جوانان است؛ موضوعی که به برنامه‌ریزی فراوان نیاز دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه رزمندگانی که پای لانچر ها حضور دارند، از مدت‌ها پیش با قرآن رشد کرده‌اند، افزود: اگر می‌بینیم مردم در خیابان‌ها به این شکل متعهدانه و حماسه آفرین حضور دارند، همه به واسطه آن است که در مکتب قرآن رشد و ارتقا یافته‌اند.

وی تصریح کرد:استان گیلان به لحاظ پرداختن به مسائل قرآنی و تربیت انسان‌های قرآنی، استانی پیشرو است و یکی از ویژگی‌های مردم این استان، علاقه به قرآن و تلاش برای رشد در این حوزه به شمار می‌رود.

قرآن کتاب زندگی و دستورالعمل پیروزی است

سردار دامغانی با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی انسان گفت: قرآن یک کتاب و دستورالعمل است که باید به آن توجه کنیم، با آن انس بگیریم و آموزه‌های آن را در زندگی پیاده کنیم تا در مسابقه زندگی و آخرت برنده شویم.

وی گفت: مسابقات قرآنی دست‌کم این کارکرد را دارد که بخشی از فضای جامعه را قرآنی می‌کند و ترویج فرهنگ قرآن نیز در جامعه اثرگذار است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه حافظ قرآن باید با حفظ آیات، برای حفظ ارزش‌ها نیز تلاش کند، اظهار کرد:عمل به قرآن باید به یک رفتار عملی در جامعه تبدیل شود تا آثار آن در خانواده و جامعه دیده شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این مسابقات، تلاش برای درک مفاهیم، تقویت صوت و لحن و کسب مهارت‌های قرآنی است، گفت: ضمن کسب مهارت ها به درستی ،محفوظات قرآنی باید هم در زبان، هم در عمل و هم در کنش‌های اجتماعی نمود داشته باشد و انسان بر مبنای قرآن عمل کند.

سردار دامغانی از نقش قرآن در تربیت رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی گفت و تصریح کرد: سردار شهید سلیمانی در جریان عملیات فتح تصمیم گرفت قرآن را حفظ کند. اگر در مسیر قرآن حرکت کنیم، خود قرآن استاد و مربی انسان خواهد بود.

وی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر گیلان، از جمله شهیده نبوی‌نیا، حافظ هشت جزء قرآن کریم، گفت: مسیر تربیت قرآنی باید در جامعه ادامه پیدا کند تا آموزه‌های قرآن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم جاری شود و نسل نوجوان و جوان با فرهنگ قرآن رشد و تعالی پیدا کند.