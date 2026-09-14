به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، رامین حاتمی در نشست پیگیری پروژههای اولویتدار جمعآوری گازهای مشعل تصریح کرد: این پروژهها که در مقطعی متوقف شده بود، با بازنگری در اولویتها و همکاری میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و پیمانکاران دوباره فعال شده و روند اجرای آنها شتاب گرفته است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از پروژهها اکنون به مراحل پایانی رسیدهاند و براساس برنامهریزی، راهاندازی آنها از آبان بهصورت مرحلهای آغاز میشود.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به ظرفیت این پروژهها گفت: با راهاندازی پروژههای پیشبینیشده، امکان جمعآوری روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون فوتمکعب گاز فراهم میشود که افزونبر ایجاد ارزش اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، در تأمین گاز مورد نیاز کشور در ماههای سرد سال مؤثر است.
حاتمی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژهها گفت: هدفگذاری این است که ایستگاههای در آستانه بهرهبرداری، با فشردهترشدن عملیات در آذر وارد چرخه تولید شوند تا در ماههای سرد سال ظرفیت جمعآوری گاز بیشتری در اختیار کشور قرار گیرد.
وی یادآور شد: اجرای این پروژهها افزونبر کاهش گازسوزی، زمینه بهرهگیری اقتصادی از گازهای همراه و استفاده مؤثرتر از این منابع را فراهم میکند.
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