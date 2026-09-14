خوانش نمایشنامه «به مناسبت ورود اشکان» برای کودکان اوتیسم

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامهخوانی «به مناسبت ورود اشکان»، نوشته پوریا کاکاوند به کارگردانی شادی شاهعلی با هدف کمک به انجمن اوتیسم ایران و به ویژه کودکان شامل این طیف، برگزار میشود.
شادی شاهعلی کارگردان این اجرا که ۱۰ سال پیش نیز همین نمایشنامه را با همین هدف نمایشنامهخوانی کرده بود، بار دیگر در شهریور سال جاری این تجربه را تکرار میکند تا کودکان بیشتری تحت حمایت قرار بگیرند.
در این نمایشنامهخوانی هنرمندانی چون ناهید مسلمی، شیرین صمدی، کاوه خداشناس، هادی شیخالاسلامی و محیا ساعدی حضور دارند و علاوه بر آن، دنیا رجبیخواه، فواد شافعی، مهدی مهری و بهار فخرائی نیز به نقشخوانی میپردازند.
این نمایشنامهخوانی ۲۷ شهریور در سالن آوا پلت (واقع در اقدسیه، خیابان موحد دانش) اجرا میشود و تمام عواید حاصل از فروش آن به انجمن اوتیسم ایران اهدا میشود.
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