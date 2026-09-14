۲ زندانی محکوم به قصاص نفس در آمل و بابل از دار مجازات رهایی یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: با پیگیری‌های مدیرکل زندان‌های استان، دادستان‌های شهرهای آمل و بابل و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان، دو پرونده قصاص نفس به صلح و سازش منجر شد و اولیای دم با گذشت بزرگوارانه خود، زمینه آزادی این افراد و بازگشت‌شان به آغوش خانواده را فراهم کرد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان، ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های خود می‌داند و در این مسیر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی و همکاری مراجع قضایی و زندان‌ها استفاده می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از دادستان‌های آمل و بابل، مدیرکل زندان‌های استان، اعضای شورای حل اختلاف و همه دست‌اندرکاران این پرونده‌ها تصریح کرد: گذشت اولیای دم، اقدامی انسان‌ساز و خداپسندانه است که امنیت و آرامش اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی تصریح کرد:امیدواریم این فرهنگ ارزشمند در جامعه گسترش یابد.

پوریانی در پایان گفت: آزادی این دو زندانی و بازگشت آنان به کانون خانواده، نتیجه همدلی، پیگیری و تلاش مجموعه قضایی استان است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.