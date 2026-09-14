حجت‌الاسلام میلاد دادگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، افتتاحیه مراکز معارف اسلام ناب استان قزوین برگزار می‌شود و دوره آموزش و تعالی متولیان و اساتید این مراکز نیز با حضور جمعی از مسئولان و اساتید برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با حضور آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه قزوین و حجت‌الاسلام والمسلمین حریزاوی، قائم‌مقام رئیس سازمان و معاون آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

سرپرست مراکز معارف استان قزوین بیان کرد: این دوره با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می‌شود و هدف آن، آموزش و تعالی متولیان و اساتیدی است که قصد فعالیت و راه‌اندازی مراکز معارف اسلام ناب را دارند.

تربیت جوانان برای نقش‌آفرینی اجتماعی

دادگر با بیان اینکه مراکز معارف اسلام ناب با هدف گسترش مفاهیم عمیق دینی و اسلامی فعالیت خود را آغاز می‌کنند، گفت: این مراکز با نگاه و بینش و اندیشه امامین انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، فعالیت خواهند کرد.

وی هدف اصلی این مراکز را «رشد، تربیت و تعالی جوانان» عنوان کرد و افزود: جوانانی که در این مراکز تربیت می‌شوند، قصد دارند در جامعه نقش‌آفرینی کنند و تبیین مباحث دینی را به صورت عمیق در جامعه گسترش دهند.

سرپرست مراکز معارف استان قزوین با تأکید بر اهمیت حمایت جامعه نخبگانی از این طرح خاطرنشان کرد: امیدواریم این برنامه با حمایت جامعه نخبگانی روبه‌رو شود و بتواند هرچند قدمی کوچک، اما مؤثر در ترویج مباحث دینی بردارد.

دادگر ادامه داد: امیدواریم فعالیت مراکز معارف اسلام ناب مقدمه‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، رشد و تعالی جامعه و زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این طرح با مدد الهی و عنایات حضرت حجت(عج) بتواند به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کند.