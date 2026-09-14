به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قطب‌الدینی صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان بهاباد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و امام راحل و امام شهید امت، برگزاری هرچه بیشتر برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: خواستار اجرای برنامه‌های مردمی، فرهنگی و اثرگذار با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد بیان داشت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ مقاومت و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری در جامعه است و همه باید در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

قطب‌الدینی افزود: بدون شک نشر و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در گام دوم انقلاب طبق منویات امام شهید از مهم‌ترین ضروریات جامعه، به‌ویژه برای تقویت اراده جوانان و نوجوانان به شمار می‌رود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا فرهنگ ایثار و شهادت بیش از گذشته در بین نسل امروز نهادینه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بهاباد ادامه داد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت است و باید با همدلی و برنامه‌ریزی، در پاسداشت این حماسه بزرگ و ارزش‌های دفاع مقدس تلاش کنیم.

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی هفته دفاع مقدس شهرستان بهاباد به ریاست علیرضا قطب‌الدینی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.