معتمدیان: فرمانداران استان تهران تا حل مسئله، پیگیری را رها نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست وبیناری با فرمانداران و با حضور اعضای شورای معاونین و مدیران کل که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با قدردانی از تلاش مجموعه‌های اجرایی، امنیتی و خدماتی استان در ماه‌های گذشته اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار، ثبات عمومی استان حفظ شده و این نتیجه، حاصل هماهنگی فرمانداران، شوراهای تأمین و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان است.

وی با تأکید بر لزوم نتیجه‌محور شدن جلسات افزود: جلسه‌ای که به حل مسئله، رفع مانع یا تعیین تکلیف یک مطالبه منجر نشود، نباید وقت مدیران را بگیرد و بخشی از جلسات و هماهنگی‌های اداری نیز می‌تواند به‌صورت وبیناری برگزار شود تا ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، فرصت بیشتری برای حضور مدیران در میدان و پیگیری امور مردم فراهم شود.

استاندار تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید با حداکثر آمادگی و بدون ایجاد وقفه در خدمات انجام شود و فرمانداران موظف‌اند موانع احتمالی را پیش از آغاز مهر شناسایی و برطرف کنند.

معتمدیان در ادامه، نهضت مدرسه‌سازی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت استان دانست و گفت: استان تهران در ابتدای مسیر با نیاز به ۶۲۸ مدرسه مواجه بود و برای جبران این عقب‌ماندگی، ظرفیت دولت، خیران، شهرداری‌ها، انبوه‌سازان و سایر دستگاه‌ها به‌صورت همزمان فعال شده است.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۷۰ هکتار زمین برای توسعه فضاهای آموزشی تأمین شده و سرانه فضای آموزشی استان از ۵.۲۸ به ۵.۷۹ مترمربع افزایش یافته است؛ همچنین رتبه استان در این شاخص از ۲۸ به ۱۹ کشور ارتقا پیدا کرده است.

استاندار تهران با اشاره به پروژه‌های آماده بهره‌برداری تصریح کرد: ۱۰۳ مدرسه با بیش از ۱۲۰۰ کلاس درس در آستانه ورود به چرخه آموزش قرار دارد و با ادامه این روند، سرانه آموزشی استان در ماه‌های پیش‌رو به محدوده ۶ مترمربع نزدیک خواهد شد.

معتمدیان بر اجرای تکالیف قانونی انبوه‌سازان نیز تأکید کرد و گفت: در استانی که بیشترین حجم انبوه‌سازی کشور را دارد، نمی‌توان اجازه داد بارگذاری جمعیتی انجام شود اما مدرسه و زیرساخت‌های مورد نیاز آن پیش‌بینی نشود. فرمانداران و شهرداری‌ها باید اجرای تعهدات قانونی سازندگان را از مرحله صدور پروانه تا پایان‌کار پیگیری کنند.

وی همچنین استفاده از ظرفیت مدارس در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نصب سامانه‌های خورشیدی را از برنامه‌های مهم استان دانست و افزود: مدارس به دلیل پراکندگی گسترده در شهرها و روستاها، ظرفیت مناسبی برای توسعه انرژی خورشیدی، کاهش مصرف برق و ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان دارند.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: مدیریت استان باید برای سناریوهای دشوار نیز آمادگی داشته باشد. تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی، استمرار خدمات عمومی و حفظ ثبات بازار باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

معتمدیان همچنین پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی و پروژه‌های نیمه‌تمام را از مأموریت‌های جدی فرمانداران عنوان کرد و گفت: مصوبه‌ای که برای مردم مطالبه ایجاد کرده، نباید در مکاتبات اداری متوقف بماند؛ فرماندار باید موضوع را از دستگاه استانی و ملی پیگیری کند تا به نتیجه برسد.

وی در ادامه بر صیانت از حریم شهرها، مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ساماندهی معتادان متجاهر، حمایت از اشتغال زنان و تکمیل زنجیره تولید و فروش مشاغل خانگی نیز تأکید کرد.

استاندار تهران در پایان گفت: فرماندار باید مسئله شهرستان را بشناسد، در میدان حضور داشته باشد، دستگاه‌ها را هماهنگ کند و پیگیری را تا حصول نتیجه ادامه دهد؛ معیار ارزیابی مدیران نیز تعداد جلسات و مکاتبات نیست، بلکه نتیجه‌ای است که مردم در زندگی خود احساس می‌کنند.