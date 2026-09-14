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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

جریانات مرطوب در خوزستان تا اواخر وقت فردا تداوم دارد

جریانات مرطوب در خوزستان تا اواخر وقت فردا تداوم دارد

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی تا اواخر وقت فردا سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی و غربی استان خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سپس طی روز چهارشنبه با شمالی شدن جریانات، فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان متاثر از افزایش رطوبت خواهد بود.

وی افزود: همچنین طی ساعاتی از بعدازظهرهای امروز و فردا، سرعت وزش باد در مناطق شرقی و جنوب شرقی در حد متوسط پیش‌بینی می‌شود و طی امروز تا روز چهارشنبه در نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان، روند کاهش ملایم دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در پایان با اشاره به دمای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: هویزه با دمای ۴۶.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۴.۸ و کمینه دمای ۲۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6946693

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