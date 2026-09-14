به گزارش خبرنگار مهر، جلال غریبوند پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تأثیرات پدیده ال‌نینو و احتمال بروز نوسانات شدید دمایی و بارندگی‌های غیرمتعارف در فصل پیش‌رو، نکات فنی و ضروری برای پیشگیری از خسارات احتمالی به بهره‌برداران گلخانه‌های سطح این شهرستان ابلاغ شد.

وی افزود: در چارچوب پایش و نظارت بر واحدهای تولیدی، وضعیت گلخانه‌های شهرستان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و دستورالعمل‌های لازم برای کاهش آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایذه با بیان اینکه کارشناسان این مدیریت در جریان بررسی‌های میدانی بر ضرورت پایش مستمر دما و رطوبت داخل سازه‌ها تأکید کرده‌اند، توضیح داد: بررسی استحکام پوشش‌های پلاستیکی و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و همچنین اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های زهکشی برای جلوگیری از آب‌گرفتگی احتمالی، از محورهای اصلی این ارزیابی فنی بوده است.

غریبوند در پایان تصریح کرد: از تمامی گلخانه‌داران شهرستان خواستاریم ضمن رعایت دستورالعمل‌های فنی، در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشاهده علائم تنش دمایی، در اسرع وقت مراتب را جهت دریافت مشاوره‌های لازم به کارشناسان پهنه‌ها اعلام کنند؛ چرا که پایش مستمر واحدهای گلخانه‌ای در آستانه تغییرات اقلیمی با جدیت ادامه خواهد داشت.