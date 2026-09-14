قعرنشینی نفت آبادان زیبنده نام این باشگاه نیست؛ هواداران ناامیدند

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت اسفناک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در رقابتهای لیگ برتر اظهار کرد: هماکنون این تیم با گذشت هفت هفته از مسابقات، تنها با کسب چهار امتیاز در قعر جدول ردهبندی دست و پا میزند؛ وضعیتی که دل هواداران متعصب و خونگرم این تیم را به درد آورده است.
وی با یادآوری هشدارهای پیشین خود به مدیریت باشگاه افزود: پیش از آغاز فصل، تذکرات لازم را به مسئولان باشگاه اعلام کردیم تا تیمی درخور شأن و جایگاه صنعت نفت روانه مسابقات کنند. اگرچه محدودیت زمان برای آمادهسازی و جذب بازیکن در مقطع پیشفصل را تا حدی میپذیریم اما اکنون با گذشت هفت هفته، هیچ بهانهای برای عدم کسب حتی یک پیروزی پذیرفته نیست.
مختار در ادامه به نارضایتی هواداران اشاره کرد و گفت: صنعت نفت یکی از پرطرفدارترین تیمهای لیگ برتر است اما نتایج ضعیف هفتههای اخیر، شور و اشتیاق را به ناامیدی و سرخوردگی میان هواداران تبدیل کرده است. اینکه پس از دو سال دوری از لیگ برتر، تیم در بازگشت دوباره چنین عملکردی داشته باشد، به هیچ عنوان در شأن نام آبادان نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان همچنین به موضوع عدم توجه به استعدادهای بومی انتقاد کرد و افزود: یکی از گلایههای اساسی ما، فقدان نقشآفرینی موثر بازیکنان بومی در ترکیب اصلی تیم است. انتظار میرفت پس از سالها، باشگاه صنعت نفت به کارخانه بازیکنسازی تبدیل شده و شاکله اصلی تیم با نیروهای بومی بسته شود نه اینکه شاهد جذب تعداد زیادی بازیکن با سن بالا از سایر استانها باشیم که عملاً بحث بازیکنسازی در باشگاه را به حاشیه برده است.
مختار در پایان ضمن مطالبهگری از مدیریت باشگاه، خواستار پاسخگویی آنها در قبال این نتایج شد و تاکید کرد که تداوم این روند میتواند پیامدهای سنگینی برای آینده این تیم ریشهدار داشته باشد و انتظار می رود مسئولان تیم با درایت و برنامه ریزی به این وضعت اسفناک خاتمه دهند.
نظر شما