۷ مرکز درمانی غزه در آستانه توقف فعالیت در نتیجه بحران سوخت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فلسطینی قدس نیوز، محمد ابوعفش مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه، هشدار داد توقف تامین سوخت پس از ۱۹ سپتامبر ممکن است فعالیت حدود ۷ مرکز درمانی غیردولتی و مردمی در نوار غزه را متوقف یا مختل کند.

وی گفت سازمان جهانی بهداشت به برخی مراکز درمانی اطلاع داده است که تامین سوخت آنها پس از ۱۹ سپتامبر متوقف خواهد شد. برخی موسسات به طور رسمی این اطلاعیه را دریافت کرده‌اند.

ابوعفش تاکید کرد مراکز درمانی و بیمارستان‌های مردمی و خصوصی نقش اساسی در پشتیبانی از بیمارستان‌های دولتی دارند و روزانه هزاران بیمار را پذیرش کرده و خدمات تخصصی و اعمال جراحی ارائه می‌کنند.

وی افزود بیمارستان‌های بزرگ غزه در بهترین حالت تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت پیش از جنگ فعالیت می‌کنند؛ زیرا بخش‌ها و تاسیسات زیادی تخریب شده و کمبود شدید تجهیزات پزشکی، دارو و نیروی انسانی همچنان ادامه دارد.

مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه هشدار داد توقف فعالیت هر مرکز درمانی دیگر، فشار بر بیمارستان‌های دولتی را افزایش خواهد داد و به تعویق افتادن اعمال جراحی و خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران منجر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد بحران سوخت، فعالیت ژنراتورها، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، یخچال‌های نگهداری دارو و واکسن و همچنین اتاق‌های عمل و بخش‌های حیاتی مراکز درمانی را تهدید می‌کند.

ابوعفش از سازمان جهانی بهداشت، نهادهای بین‌المللی و کشورهای و موسسات کمک‌کننده خواست استمرار تامین سوخت برای تمامی مراکز درمانی قادر به ارائه خدمات در نوار غزه را تضمین کنند.