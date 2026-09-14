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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

۷ مرکز درمانی غزه در آستانه توقف فعالیت در نتیجه بحران سوخت 

۷ مرکز درمانی غزه در آستانه توقف فعالیت در نتیجه بحران سوخت 

مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه هشدار داد که در نتیجه بحران سوخت در این منطقه محاصره شده، فعالیت ۷ مرکز درمانی در آستانه توقف قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فلسطینی قدس نیوز، محمد ابوعفش مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه، هشدار داد توقف تامین سوخت پس از ۱۹ سپتامبر ممکن است فعالیت حدود ۷ مرکز درمانی غیردولتی و مردمی در نوار غزه را متوقف یا مختل کند.

وی گفت سازمان جهانی بهداشت به برخی مراکز درمانی اطلاع داده است که تامین سوخت آنها پس از ۱۹ سپتامبر متوقف خواهد شد. برخی موسسات به طور رسمی این اطلاعیه را دریافت کرده‌اند.

ابوعفش تاکید کرد مراکز درمانی و بیمارستان‌های مردمی و خصوصی نقش اساسی در پشتیبانی از بیمارستان‌های دولتی دارند و روزانه هزاران بیمار را پذیرش کرده و خدمات تخصصی و اعمال جراحی ارائه می‌کنند.

وی افزود بیمارستان‌های بزرگ غزه در بهترین حالت تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت پیش از جنگ فعالیت می‌کنند؛ زیرا بخش‌ها و تاسیسات زیادی تخریب شده و کمبود شدید تجهیزات پزشکی، دارو و نیروی انسانی همچنان ادامه دارد.

مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه هشدار داد توقف فعالیت هر مرکز درمانی دیگر، فشار بر بیمارستان‌های دولتی را افزایش خواهد داد و به تعویق افتادن اعمال جراحی و خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران منجر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد بحران سوخت، فعالیت ژنراتورها، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، یخچال‌های نگهداری دارو و واکسن و همچنین اتاق‌های عمل و بخش‌های حیاتی مراکز درمانی را تهدید می‌کند.

ابوعفش از سازمان جهانی بهداشت، نهادهای بین‌المللی و کشورهای و موسسات کمک‌کننده خواست استمرار تامین سوخت برای تمامی مراکز درمانی قادر به ارائه خدمات در نوار غزه را تضمین کنند.

کد مطلب 6946702

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    نظرات

    • NP DE ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      چند نکته بسیار مهم و ضروری وجود دارد نکته اول: بحران فقط سوخت نیست؛ بحران زنجیره نجات است سوخت برای بیمارستان‌های غزه فقط وسیله روشن‌کردن ژنراتور نیست. ژنراتورها برق اتاق‌های عمل، بخش مراقبت‌های ویژه، آزمایشگاه‌ها، بانک خون، یخچال دارو و واکسن، آمبولانس‌ها، چاه‌های آب، تصفیه‌خانه‌ها و فاضلاب را تأمین می‌کنند. بنابراین قطع سوخت می‌تواند هم‌زمان بحران درمان، آب سالم، بهداشت و غذا ایجاد کند.
    • NP DE ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      حتی روغن موتور و قطعات یدکی نیز به اندازه خود گازوئیل مهم‌اند؛ زیرا ژنراتورهایی که شبانه‌روزی کار می‌کنند بدون سرویس و روغن مناسب از کار می‌افتند. گزارش‌ها از توقف برخی ژنراتورها به‌دلیل کمبود سوخت، روغن و قطعات یدکی خبر می‌دهند.
    • NP DE ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      نکته دوم: باید کمک‌رسانی از حالت موقت خارج شود ارسال چند محموله سوخت برای چند روز کافی نیست. بیمارستان‌ها به یک دالان پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارند: مقدار مشخص سوخت در هر هفته. مسیر امن و منظم برای ورود آن. ذخیره اضطراری چند هفته‌ای. بازرسی و توزیع شفاف. اولویت‌بندی بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مراکز آب‌رسانی. تأمین روغن، فیلتر، باتری و قطعات ژنراتورها همراه سوخت.
    • NP DE ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سازمان ملل گزارش داده که از اول مارس ۲۰۲۶، تنها ۱۳٬۴۴۵ لیتر روغن موتور تأیید شده، در حالی که ۹۲٬۷۷۸ لیتر همچنان در انتظار تأیید بوده است؛ این نشان می‌دهد مشکل فقط کمبود موجودی نیست، بلکه محدودیت و تأخیر در ورود اقلام حیاتی نیز وجود دارد.
    • NP DE ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      نکته سوم: اختلاف آمار باید فوراً روشن شود در خبر اولیه از خطر توقف هفت مرکز درمانی سخن گفته شده، اما گزارش‌های دیگر از احتمال توقف سوخت برای بیش از ۲۰ بیمارستان و مرکز درمانی خبر داده‌اند. این اختلاف نباید نادیده گرفته شود؛ باید نام مراکز، میزان سوخت مورد نیاز و وضعیت واقعی هر مرکز به‌صورت رسمی منتشر شود.� شفافیت آماری برای سه دلیل ضروری است: کمک‌ها دقیقاً به مراکز در معرض خطر برسند. افکار عمومی جهان شدت بحران را درست بفهمد. هیچ نهادی نتواند مسئولیت کمبود را به دیگری منتقل کند.
    • NP DE ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      3 0
      پاسخ
      نکته چهارم: موضوع باید از سطح کمک‌رسانی به سطح تعهد حقوقی برسد دسترسی غیرنظامیان به دارو، سوخت پزشکی، آب و خدمات درمانی نباید ابزار فشار سیاسی یا نظامی باشد. بر اساس اصول حقوق بشردوستانه، مراکز درمانی و کارکنان پزشکی باید محافظت شوند و کمک‌های حیاتی باید بدون تبعیض و مانع غیرضروری به غیرنظامیان برسد.� بنابراین سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل، کشورهای کمک‌کننده و نهادهای حقوقی باید فقط درخواست شفاهی نکنند؛ بلکه برای ورود مستمر سوخت و تجهیزات، تضمین مکتوب، سازوکار نظارت و مسئول مشخص تعیین کنند.
    • NP DE ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      نکته پنجم: بازسازی برق باید هم‌زمان آغاز شود راه‌حل دائمی نمی‌تواند وابسته‌ماندن به ژنراتورهای دیزلی باشد. ژنراتور راه‌حل اضطراری است، نه زیرساخت پایدار. برای آینده باید: شبکه برق بازسازی شود. پنل‌های خورشیدی و باتری‌های ذخیره برای بیمارستان‌ها نصب شود. تجهیزات حیاتی چند منبع برق داشته باشند. بیمارستان‌ها به میکروشبکه مستقل مجهز شوند. سوخت اضطراری فقط برای مواردی مانند اتاق عمل و مراقبت‌های ویژه ذخیره شود.
    • NP DE ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      _آب‌شیرین‌کن‌ها و چاه‌های حیاتی نیز برق پشتیبان داشته باشند. البته انرژی خورشیدی جایگزین فوری سوخت نیست؛ اما می‌تواند مصرف دیزل و خطر توقف کامل خدمات را کاهش دهد.
    • NP DE ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      (بحران سوخت در غزه فقط مشکل بیمارستان‌ها نیست؛ بحران زنجیره نجات است. سوخت، روغن موتور و قطعات یدکی برای ژنراتورها، اتاق‌های عمل، مراقبت‌های ویژه، آزمایشگاه‌ها، بانک خون، یخچال دارو و واکسن، آمبولانس‌ها، چاه‌های آب و تصفیه‌خانه‌ها ضروری است. بنابراین ارسال مقطعی چند محموله کافی نیست و باید دالان پایدار، امن و قابل پیش‌بینی برای ورود منظم سوخت و تجهیزات پزشکی ایجاد شود.
    • NP DE ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      همچنین اختلاف میان آمار توقف سوخت برای هفت مرکز و بیش از بیست مرکز درمانی باید فوراً با انتشار فهرست رسمی مراکز و نیاز واقعی هرکدام روشن شود. کمک‌رسانی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود و همه غیرنظامیان باید بدون تبعیض به درمان، آب و دارو دسترسی داشته باشند. در کنار تأمین فوری سوخت، بازسازی شبکه برق و نصب انرژی خورشیدی، باتری و میکروشبکه مستقل برای بیمارستان‌ها باید آغاز شود تا سلامت مردم غزه برای همیشه به ورود روزانه گازوئیل وابسته نباشد.)
    • NP DE ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خلاصه ضروری: اقدام فوری باید (ورود تضمین‌شده سوخت و قطعات)باشد؛ راهکار دائمی، (بازسازی برق و ایجاد سامانه انرژی چندمنبعی برای مراکز درمانی و آب‌رسانی) است.
    • NP DE ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      یک نکته مهم بحران غزه، (بحران چندگانه زیرساختی) است اگر سوخت بیمارستان‌ها قطع شود، فقط درمان متوقف نمی‌شود؛ برق بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها، بانک خون، چاه‌های آب، تصفیه‌خانه‌ها، پمپ‌های فاضلاب و جمع‌آوری زباله نیز در معرض توقف قرار می‌گیرند. سازمان ملل گزارش داده که بخش بزرگی از روغن موتور موردنیاز برای ژنراتورها هنوز در انتظار تأیید ورود است و این روغن برای مراکز درمانی، آب‌رسانی و فاضلاب ضروری است.
    • NP DE ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      پس راهکار نباید فقط (سوخت‌رسانی به هفت مرکز) باشد؛ باید یک طرح اضطراری یکپارچه برای سلامت، آب و بهداشت عمومی اجرا شود.
    • NP DE ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اقدام ضروری فوری _برای بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آمبولانس‌ها، چاه‌های آب و ایستگاه‌های فاضلاب، سهمیه سوخت و روغن موتور جداگانه و تضمین‌شده تعیین شود. _سوخت، قطعات یدکی، باتری، فیلتر و روغن موتور به‌صورت یک بسته کامل وارد شود؛ ارسال گازوئیل بدون قطعات نگهداری کافی نیست. _یک فهرست عمومی از مراکز در معرض توقف و میزان نیاز هر مرکز منتشر شود. ورود کمک‌ها با زمان‌بندی مشخص، مسیر امن و نهاد ناظر مستقل انجام شود.
    • NP DE ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      _ورود کمک‌ها با زمان‌بندی مشخص، مسیر امن و نهاد ناظر مستقل انجام شود. _هیچ مرکز درمانی نباید به‌دلیل اختلاف اداری، کمبود بودجه یا تأخیر در مجوزها ناگهان از فهرست دریافت سوخت خارج شود. _گزارش‌های اخیر درباره اختلاف آمار—از ۷ مرکز درمانی تا ۱۳ بیمارستان و ۷ مرکز بهداشتی یا بیش از ۲۰ مرکز—نشان می‌دهد هماهنگی و شفافیت نیز بخشی از مشکل است.
    • NP DE ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      نکته حقوقی و انسانی تأمین سوخت، دارو، آب و تجهیزات برای بیمارستان‌ها نباید مشروط به حل اختلافات سیاسی یا نظامی شود. حتی در شرایط جنگ، مراکز درمانی و غیرنظامیان باید از حمایت بشردوستانه برخوردار باشند و کمک‌ها نباید به ابزار فشار بر مردم تبدیل شود.
    • NP DE ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      راهکار دائمی‌تر در کنار ورود فوری سوخت، هر بیمارستان باید به یک سامانه انرژی چندلایه مجهز شود: اتصال به شبکه برق، هر زمان که شبکه فعال است. ژنراتور پشتیبان با ذخیره اضطراری. پنل خورشیدی و باتری برای تجهیزات حیاتی. تعمیرگاه و انبار قطعات یدکی در داخل غزه. میکروشبکه مستقل برای بیمارستان، چاه آب و مرکز امدادی. این زیرساخت‌ها جایگزین کمک فوری نیستند، اما وابستگی کامل سلامت مردم به ورود روزانه سوخت را کاهش می‌دهند.
    • NP DE ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      (نکته مهم این است که بحران سوخت در غزه فقط بحران بیمارستان‌ها نیست؛ بحران سلامت عمومی است. توقف ژنراتورها می‌تواند هم‌زمان اتاق‌های عمل، مراقبت‌های ویژه، بانک خون، آمبولانس‌ها، چاه‌های آب، تصفیه‌خانه‌ها و پمپ‌های فاضلاب را مختل کند. بنابراین باید برای مراکز درمانی، آب‌رسانی و بهداشت، دالان پایدار و تضمین‌شده سوخت، روغن موتور و قطعات یدکی ایجاد شود.
    • NP DE ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      کمک‌رسانی نباید به اختلافات سیاسی یا اداری وابسته باشد. در بلندمدت نیز بازسازی شبکه برق، انرژی خورشیدی، باتری و میکروشبکه‌های مستقل برای بیمارستان‌ها ضروری است تا جان مردم به ورود روزانه گازوئیل وابسته نماند.)
    • NP DE ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      یک پیشنهاد اگر فشار سیاسی و حقوقی بر دولت اسرائیل و حامیان آن بیشتر شود تا محدودیت ورود سوخت و کمک‌های بشردوستانه برداشته شود، این فشار می‌تواند ضروری و مؤثر بشه برای عبور مردم غزه از چالش
    • NP DE ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      فشار مؤثر باید متوجه چه چیزی باشد؟ _فشار باید بر تصمیم‌ها و سازوکارهایی متمرکز شود که مانع ورود کمک‌ها می‌شوند: _مطالبه عبور فوری و منظم سوخت، دارو، قطعات ژنراتور و تجهیزات پزشکی. _ایجاد نظارت مستقل بین‌المللی بر مقدار و مقصد کمک‌ها. _ثبت و انتشار عمومی موارد جلوگیری یا تأخیر در ورود اقلام حیاتی. _استفاده از فشار دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی هدفمند علیه مسئولان تصمیم‌گیر. تضمین حفاظت از بیمارستان‌ها، کارکنان درمانی و آمبولانس‌ها. باز کردن مسیرهای امن برای انتقال مجروحان و بیماران.
    • NP DE ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      3 0
      پاسخ
      گزارش‌های اخیر از تأیید نشدن بخش بزرگی از درخواست‌های روغن موتور و موفق نبودن ورود بخشی از محموله‌های کمک‌رسانی حکایت دارد؛ بنابراین مسئله، علاوه بر کمبود، به دسترسی و مجوز ورود نیز مربوط است
    • NP DE ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      چرا تشدید جنگ به مردم غزه کمک نمی‌کند؟ _بیمارستان‌ها همین حالا با کمبود سوخت، قطعات و برق روبه‌رو هستند و خرابی ژنراتورها باعث توقف برخی خدمات شده است. هر حمله یا درگیری بیشتر می‌تواند: _مسیر ورود کمک‌ها را ناامن‌تر کند. _بیمارستان‌ها را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد. _تعداد مجروحان را افزایش دهد. _انتقال سوخت و بیماران را دشوارتر کند. _فرصت دیپلماسی و امدادرسانی را کاهش دهد.
    • NP DE ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز تأکید کرده است که سوخت‌رسانی منظم برای کار ژنراتورهای بیمارستانی ضروری است و حقوق بشردوستانه برای حفاظت از غیرنظامیان در جنگ ایجاد شده است.
    • NP DE ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      راه درست چیست؟ _بهترین رویکرد، فشار حداکثری بر مانعان کمک‌رسانی، بدون آسیب‌زدن بیشتر به غیرنظامیان است. یعنی: _آتش‌بس و توقف حملات علیه غیرنظامیان و مراکز درمانی. _ایجاد دالان بشردوستانه دائمی و نه موقت. _ورود روزانه سوخت، روغن موتور، قطعات یدکی، دارو و آب. _نظارت سازمان ملل و صلیب سرخ بر توزیع کمک‌ها. _پاسخ‌گوکردن هر طرفی که عمداً مانع کمک‌رسانی می‌شود. _بازسازی شبکه برق و استفاده از انرژی خورشیدی و باتری برای بیمارستان‌ها. _ادامه مذاکرات سیاسی برای حل ریشه‌ای محاصره و جنگ.
    • NP DE ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      4 0
      پاسخ
      مصر نیز در کاروان‌های امدادی خود سوخت، دارو و تجهیزات پزشکی ارسال کرده است؛ اما کمک‌های مقطعی، جایگزین دسترسی منظم و تضمین‌شده نمی‌شود
    • NP DE ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      نتیجه دشمن اصلی مردم غزه، خود مردم عادی نیستند؛ سیاست‌ها و اقداماتی هستند که راه درمان، سوخت، آب و کمک را می‌بندند. پس باید فشار بر همان سیاست‌ها و مسئولان وارد شود، نه اینکه چرخه خشونت گسترده‌تر شود.
    • NP DE ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      5 0
      پاسخ
      (برای کمک به مردم غزه، باید فشار سیاسی، حقوقی و بین‌المللی بر کسانی افزایش یابد که مانع ورود سوخت، دارو و کمک‌های بشردوستانه می‌شوند؛ اما هر اقدامی که درگیری را تشدید کند و جان غیرنظامیان بیشتری را به خطر بیندازد، بحران را عمیق‌تر خواهد کرد. راه نجات مردم غزه، آتش‌بس، دالان امن و پایدار بشردوستانه، ورود منظم سوخت و دارو و پاسخ‌گوکردن مانعان کمک‌رسانی است.)
    • NP DE ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      5 0
      پاسخ
      فشار سیاسی و حقوقی هدفمند بر دولت اسرائیل و تصمیم‌گیرانی است که مانع کمک‌رسانی می‌شوند، نکته ضروری این است که این فشار باید از حالت شعار خارج و به سازوکار قابل سنجش و قابل پیگیری تبدیل شود.
    • NP DE ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      این موضوع مهم است، چون صرفاً اعلام ارسال کمک کافی نیست؛ در یک گزارش سازمان ملل آمده که بیش از ۳۵۰ هزار لیتر سوخت وارد غزه و از گذرگاه کرم شالوم جمع‌آوری شده، اما گزارش‌های دیگر از تأخیر و محدودیت در ورود بخشی از محموله‌ها حکایت دارند. بنابراین باید زنجیره کامل—از مجوز تا ورود، توزیع و مصرف—قابل نظارت باشد.
    • NP DE ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      4 0
      پاسخ
      فشار حقوقی باید بر افراد و تصمیم‌ها متمرکز شود فشار نباید به مجازات جمعی مردم اسرائیل یا قطع کمک‌های انسانی برای غیرنظامیان منجر شود. باید مسئولان و نهادهایی که عمداً یا غیرقانونی مانع کمک‌رسانی می‌شوند، از راه‌های قانونی پاسخ‌گو شوند:
    • NP DE ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      _ جمع‌آوری اسناد مربوط به جلوگیری یا تأخیر عمدی در کمک‌ها. _ ثبت حملات یا تهدید علیه مراکز درمانی و کارکنان پزشکی. _ بررسی مسئولیت فرماندهان و مقام‌های تصمیم‌گیر در مراجع قضایی صلاحیت‌دار. _ اعمال تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول، نه علیه مردم عادی. _ تعلیق همکاری‌های نظامی یا انتقال سلاح در صورت خطر استفاده علیه غیرنظامیان. _ پیگیری اجرای دستورات و تعهدات حقوقی بین‌المللی.
    • NP DE ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      دادگاه بین‌المللی دادگستری پیش‌تر درباره بهبود وضعیت انسانی و فراهم‌کردن دسترسی به غذا، آب، سوخت و دیگر اقلام ضروری دستورهایی صادر کرده است؛ به همین دلیل، فشار مؤثر باید بر اجرای واقعی تعهدات و گزارش‌دادن موارد نقض متمرکز باشد.
    • NP DE ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      در چنین شرایطی، کمک فوری جان مردم را حفظ می‌کند و اصلاحات زیرساختی مانع تکرار بحران می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که محدودیت گذرگاه‌ها و کمبود سوخت و قطعات، مستقیماً عملیات امدادی و خدمات حیاتی را مختل می‌کند. بنابراین نکته اصلی این است: راه‌حل غزه یک اقدام منفرد نیست؛ یک برنامه پیوسته انسانی، سیاسی، حقوقی و زیرساختی است.

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