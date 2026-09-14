سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم و برقراری آرامش در سطح معابر شهری، طرح ویژه انضباط اجتماعی و ترافیکی با هدف برخورد با موتورسواران هنجارشکن، با مشارکت مأموران پلیس راهور و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: در جریان این عملیات که طی شبانهروز گذشته به مرحله اجرا رسید، ۱۲ دستگاه موتورسیکلت که راکبان آنها با ارتکاب تخلفاتی نظیر نداشتن مدارک قانونی و گواهینامه، ایجاد آلودگی صوتی، دور دور کردن و انجام حرکات نمایشی خطرناک، موجبات بینظمی و سلب آسایش عمومی را فراهم کرده بودند، شناسایی و توقیف شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر با بیان اینکه تمامی وسایل نقلیه توقیفشده برابر قانون به پارکینگ منتقل شدند، تصریح کرد: پلیس همواره خود را ملزم به تأمین امنیت و آرامش مردم میداند و با هیچکس در این زمینه تعارف ندارد.
سرهنگ سبحانی با تأکید بر لزوم پایبندی تمامی شهروندان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: پلیس با رانندگان خودروها و راکبان موتورسیکلتهایی که با رفتارهای پرخطر و قانونگریزی، امنیت و نظم جامعه را به مخاطره میاندازند، بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی خواهد کرد؛ لذا به این افراد هشدار میدهیم که از اقدامات غیرقانونی در معابر عمومی پرهیز کنند، چرا که در غیر این صورت با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.
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