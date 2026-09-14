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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

۲ قبضه سلاح در پاتوق اراذل بوستان ستاری؛ ۴ شرور سابقه‌دار دستگیر شدند

۲ قبضه سلاح در پاتوق اراذل بوستان ستاری؛ ۴ شرور سابقه‌دار دستگیر شدند

پلیس اطلاعات تهران با شناسایی یک پاتوق مجرمانه در بوستانی حاشیه اتوبان ستاری، ۴ فرد سابقه‌دار را دستگیر و ۲ قبضه سلاح کمری را که یکی از متهمان قصد مخفی کردن آنها را داشت، کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه طرح‌های عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ برای پاکسازی اماکن عمومی و ایجاد امنیت و آرامش در تفرجگاه‌های شهروندان، تیم‌های عملیاتی پایگاه دوم پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌های نامحسوس، یک پاتوق مجرمانه را در بوستانی در حاشیه اتوبان ستاری شناسایی کردند.

بررسی‌های پلیس نشان می‌داد این محل پیش از این نیز با مواردی از نزاع‌های خیابانی و ایجاد مزاحمت همراه بوده و به محلی برای تجمع و فعالیت‌های مجرمانه تعدادی از اراذل و اوباش تبدیل شده بود.

پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد بوستان شده و ۴ نفر از افراد سابقه‌دار را که اقدام به پاتوق‌سازی کرده بودند، شناسایی و محاصره کردند.

مأموران در جریان این عملیات متوجه شدند یکی از متهمان قصد دارد ۲ قبضه سلاح کمری همراه خود را در میان پوشش گیاهی پنهان کند که با هوشیاری و سرعت عمل پلیس، سلاح‌ها کشف و متهمان پیش از هرگونه اقدام سوء دستگیر شدند.

با کشف ۲ قبضه سلاح کمری از این پاتوق، متهمان به مقر پلیس منتقل شدند و تحقیقات درباره سوابق و ابعاد فعالیت‌های مجرمانه آنان در دستور کار قرار گرفت.

پلیس اعلام کرده است شناسایی نقاط تجمع افراد شرور و برخورد با پاتوق‌هایی که زمینه‌ساز ایجاد ناامنی و وقوع جرایم هستند، از محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود.

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران با اشاره به تداوم اقدامات میدانی گفت طرح‌های پاکسازی بوستان‌ها و اماکن عمومی تنها به غرب تهران محدود نبوده و در محلات دیگری از جمله خیابان جیحون و خیابان پیروزی نیز با موفقیت اجرا شده است.

وی تأکید کرد اجازه داده نخواهد شد بوستان‌ها به محل جولان اراذل و اوباش تبدیل شوند و طرح‌های پاکسازی با اقتدار کامل و بدون اغماض در دستور کار تیم‌های عملیاتی پلیس قرار دارد.

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران همچنین هشدار داد با هرگونه حمل و نگهداری سلاح که زمینه‌ساز وقوع جرایم خشن و تهدید امنیت عمومی باشد، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

این مقام انتظامی بر تداوم عملیات‌های پاکسازی و برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در اماکن عمومی تأکید کرد و افزود، هدف پلیس بازگرداندن آرامش و امنیت به فضاهای عمومی و تفرجگاه‌های مورد استفاده شهروندان است.

کد مطلب 6946714
مهسا حيدری توچائی

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