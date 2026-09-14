به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه طرحهای عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ برای پاکسازی اماکن عمومی و ایجاد امنیت و آرامش در تفرجگاههای شهروندان، تیمهای عملیاتی پایگاه دوم پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشتهای نامحسوس، یک پاتوق مجرمانه را در بوستانی در حاشیه اتوبان ستاری شناسایی کردند.
بررسیهای پلیس نشان میداد این محل پیش از این نیز با مواردی از نزاعهای خیابانی و ایجاد مزاحمت همراه بوده و به محلی برای تجمع و فعالیتهای مجرمانه تعدادی از اراذل و اوباش تبدیل شده بود.
پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد بوستان شده و ۴ نفر از افراد سابقهدار را که اقدام به پاتوقسازی کرده بودند، شناسایی و محاصره کردند.
مأموران در جریان این عملیات متوجه شدند یکی از متهمان قصد دارد ۲ قبضه سلاح کمری همراه خود را در میان پوشش گیاهی پنهان کند که با هوشیاری و سرعت عمل پلیس، سلاحها کشف و متهمان پیش از هرگونه اقدام سوء دستگیر شدند.
با کشف ۲ قبضه سلاح کمری از این پاتوق، متهمان به مقر پلیس منتقل شدند و تحقیقات درباره سوابق و ابعاد فعالیتهای مجرمانه آنان در دستور کار قرار گرفت.
پلیس اعلام کرده است شناسایی نقاط تجمع افراد شرور و برخورد با پاتوقهایی که زمینهساز ایجاد ناامنی و وقوع جرایم هستند، از محورهای اصلی این طرح به شمار میرود.
معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران با اشاره به تداوم اقدامات میدانی گفت طرحهای پاکسازی بوستانها و اماکن عمومی تنها به غرب تهران محدود نبوده و در محلات دیگری از جمله خیابان جیحون و خیابان پیروزی نیز با موفقیت اجرا شده است.
وی تأکید کرد اجازه داده نخواهد شد بوستانها به محل جولان اراذل و اوباش تبدیل شوند و طرحهای پاکسازی با اقتدار کامل و بدون اغماض در دستور کار تیمهای عملیاتی پلیس قرار دارد.
معاون اجتماعی پلیس اطلاعات تهران همچنین هشدار داد با هرگونه حمل و نگهداری سلاح که زمینهساز وقوع جرایم خشن و تهدید امنیت عمومی باشد، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
این مقام انتظامی بر تداوم عملیاتهای پاکسازی و برخورد با عوامل ایجاد ناامنی در اماکن عمومی تأکید کرد و افزود، هدف پلیس بازگرداندن آرامش و امنیت به فضاهای عمومی و تفرجگاههای مورد استفاده شهروندان است.
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