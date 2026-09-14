«درصد قبولی هر رشته» آزمون های گواهینامه و دانشنامه پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، نتایج نهایی آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۵ پس از بررسی شاخص‌های روان‌سنجی سؤالات، اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم و محاسبه حدنصاب قبولی در هر رشته از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی نهایی و اعلام شد؛ بر این اساس، درصد قبولی آزمون گواهینامه و بخش کتبی آزمون دانشنامه به تفکیک هر رشته مشخص شده است.

بر اساس این گزارش، در این فرآیند، ابتدا عملکرد سؤالات آزمون از نظر شاخص‌های روان‌سنجی مورد بررسی قرار گرفت. سؤالاتی که به‌طور هم‌زمان دارای قدرت افتراق منفی و دشواری بسیار زیاد بودند، به‌عنوان سؤالات نامناسب در نظر گرفته شدند و برای جلوگیری از تأثیر منفی آنها بر نتیجه داوطلبان، امتیاز این سؤالات برای همه شرکت‌کنندگان منظور شد.

پس از اعمال این اصلاح، حدنصاب قبولی گواهینامه برای هر رشته، مطابق با مصوبه یکصد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بر اساس عملکرد داوطلبان همان رشته، محاسبه شد. مبنای محاسبه حدنصاب گواهینامه، ۷۰ درصد میانگین نمرات ۲۰ درصد داوطلبان برتر هر رشته است.

در آزمون دانشنامه، حدنصاب مصوب بدون تغییر حفظ شد؛ به‌گونه‌ای که حدنصاب قبولی در تمامی رشته‌ها، به‌جز آسیب‌شناسی، ۱۰۵ و در رشته آسیب‌شناسی ۱۴۰ تعیین شده است.

نتایج حاصل پس از اعمال اصلاحات و تعدیلات فوق محاسبه شد؛ همچنین مطابق رویه موجود مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبانی که پس از انجام محاسبات نهایی تنها یک نمره با حدنصاب قبولی فاصله داشتند نیز قبول اعلام شدند. این فرآیند با هدف دستیابی به تصمیمی منصفانه‌تر، حذف اثر سؤالات نامناسب و در عین حال حفظ حدنصاب علمی آزمون دانشنامه انجام شده است.

گفتنی است بر پایه نتایج نهایی اعلام‌شده، درصد قبولی گواهینامه در رشته‌های مختلف متفاوت بوده است؛ به‌طوری‌که در رشته‌های جراحی قلب و عروق، پزشکی قانونی، طب کار و پزشکی خانواده، درصد قبولی گواهینامه به ۱۰۰ درصد رسیده است.

در بخش دانشنامه نیز درصد قبولی رشته‌های مختلف، مطابق نتایج اعلام‌شده، متفاوت بوده و در برخی رشته‌ها از جمله جراحی قلب و عروق به ۱۰۰ درصد رسیده است.