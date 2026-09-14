به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اشاره به اهمیت محصول سیب‌زمینی در این استان اظهار کرد: سیب‌زمینی یکی از محصولات استراتژیک و ویژه چهارمحال و بختیاری است که از جنبه‌های مختلف، اهمیت قابل توجهی در بخش کشاورزی استان دارد.

وی افزود: سالانه حدود پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص می‌یابد و میانگین تولید این محصول حدود ۴۰ تن در هکتار است که بر این اساس، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وجود کشاورزان پیشرو و دانش‌محور در حوزه تولید سیب‌زمینی از ظرفیت‌های مهم استان به شمار می‌رود و دانش و تجربیات این کشاورزان حتی به استان‌های همجوار نیز منتقل می‌شود.

قنبری با اشاره به تولید سیب‌زمینی بهاره در استان گفت: تولید سیب‌زمینی بهاره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این محصول با تأمین زودتر نیاز بازار، نقش مؤثری در عرضه محصول، تعدیل قیمت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت سیب‌زمینی در استان و استان‌های مجاور دارد.

وی تصریح کرد: برداشت و عرضه سیب‌زمینی بهاره از مردادماه آغاز می‌شود و ورود این محصول به بازار در این مقطع زمانی، سهم بسزایی در تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به ظرفیت انبارها و سردخانه‌های مکانیزه استان اشاره کرد و گفت: وجود انبارها و سردخانه‌های مکانیزه، به‌ویژه در شهرستان‌های بروجن و شهرکرد و برخی شهرستان‌های اطراف، امکان ذخیره‌سازی محصول و عرضه تدریجی آن به بازار را فراهم کرده است.

قنبری افزود: با ذخیره‌سازی مناسب سیب‌زمینی، محصول پس از پایان فصل برداشت به‌تدریج وارد بازار می‌شود و این روند می‌تواند به ثبات قیمت سیب‌زمینی تا ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال بعد کمک کند.

وی سطح زیر کشت سیب‌زمینی بهاره در چهارمحال و بختیاری را حدود ۲۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی بهاره تولید شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری درباره سیب‌زمینی پاییزه نیز گفت: سطح زیر کشت سیب‌زمینی پاییزه استان حدود پنج هزار هکتار است که برداشت آن از مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

قنبری تولید سیب‌زمینی بذری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و افزود: چهارمحال و بختیاری در کنار استان‌های اردبیل و اصفهان، جزو سه استان برتر کشور در زمینه تولید سیب‌زمینی بذری است.

وی بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان، سیب‌زمینی بذری تولیدشده در چهارمحال و بختیاری را جزو باکیفیت‌ترین ارقام کشور می‌دانند که از ویژگی‌های مهم آن می‌توان به عاری بودن از ویروس اشاره کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی، اقدامات مهمی در زمینه تولید سیب‌زمینی بذری در استان انجام شده است و در حال حاضر سه شرکت دانش‌بنیان در این حوزه فعالیت دارند.

قنبری ادامه داد: دو شرکت دانش‌بنیان در زمینه کشت بافت و یک شرکت نیز به روش «ایروپونیک» یا کشت هوازی، اقدام به تولید سیب‌زمینی بذری می‌کنند و در این مجموعه‌ها، بذرهای باکیفیت و ارقام خارجی سیب‌زمینی تولید می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری از دانش و فناوری‌های روز دنیا در زمینه تولید سیب‌زمینی عقب نمانده است، گفت: در استان همگام با پیشرفت‌های علمی و فناوری این حوزه حرکت می‌کنیم و استفاده از روش‌های نوین تولید بذر و کشت مکانیزه در دستور کار قرار دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین به توسعه کشت ارقام میان‌رس و زودرس سیب‌زمینی اشاره کرد و گفت: استفاده از این ارقام با هدف مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب در بخش قابل توجهی از اراضی استان انجام شده است.

قنبری افزود: ارقامی همچون «کلمبا»، «راشیدا»، «ساجیتا»، «بامبا» و «کامیلیا» و همچنین ارقام دیگر، به شکل علمی و مکانیزه در استان کشت می‌شوند.

وی در ادامه به روند واردات سیب‌زمینی بذری اشاره کرد و گفت: با همکاری دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۱۰۰ تن سیب‌زمینی بذری وارداتی از کشورهای مختلف از جمله هلند و فرانسه و در طبقات مختلف وارد کشور می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این ارقام وارداتی در اختیار کشاورزان پیشرو قرار گرفته و با نظارت مرکز تحقیقات کشاورزی، فرآیند تولید، تکثیر و توسعه بذر آنها در شرایط ایزوله انجام می‌شود که این موضوع از اقدامات مهم، تأثیرگذار و ضروری در حوزه تولید سیب‌زمینی بذری کشور است.

قنبری در پایان گفت: این اقدامات بخشی از تلاش کشاورزان و به تعبیر بهتر «مدیران مزرعه» در چهارمحال و بختیاری است که با بهره‌گیری از دانش، تجربه و فناوری‌های نوین، برای تأمین نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی ایران اسلامی تلاش می‌کنند.



