طرح ملی مهتاب گامی برای صیانت از شبکه برق و کاهش هدررفت انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح دوشنبه در آیین بیستوپنجمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق کشور با عنوان «طرح ملی مهتاب» در بیجار اظهار کرد: مدیریت مصرف و کاهش تلفات انرژی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت در شهرستان دنبال شود.
وی افزود: اجرای مانورهای تخصصی و حضور میدانی نیروهای شرکت توزیع برق، زمینه شناسایی مشکلات شبکه، انشعابهای غیرمجاز و تجهیزات معیوب را فراهم میکند و میتواند به افزایش بهرهوری و پایداری شبکه برق منجر شود.
فرماندار بیجار با تأکید بر ضرورت مقابله با هدررفت انرژی بیان کرد: اصلاح و بهسازی تجهیزات، توسعه کنتورهای هوشمند و شناسایی انشعابهای غیرمجاز از اقداماتی است که در کنار مدیریت مصرف میتواند به کاهش تلفات شبکه کمک کند.
لزوم همکاری دستگاههای اجرایی در صیانت از زیرساختهای برق
کاظمی ادامه داد: مجموعه دستگاههای اجرایی شهرستان باید در اجرای برنامههای مدیریت مصرف و صیانت از زیرساختهای برق همکاری لازم را داشته باشند و در این مسیر از ظرفیتهای موجود به شکل مطلوب استفاده شود.
وی همچنین مشارکت مردم را یکی از عوامل مهم در مدیریت مصرف برق دانست و گفت: صرفهجویی و استفاده صحیح از انرژی تنها وظیفه دستگاههای متولی نیست و مشترکان نیز با اصلاح الگوی مصرف میتوانند نقش مؤثری در پایداری شبکه و کاهش فشار بر زیرساختهای برق داشته باشند.
فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات فنی و میدانی شرکت توزیع نیروی برق در کنار همراهی مردم، زمینه استفاده بهینهتر از ظرفیتهای موجود و ارائه خدمات پایدارتر به شهروندان را فراهم خواهد کرد.
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