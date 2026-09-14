کاهش قیمت طلا در پی افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه با کاهش ۰.۴۲ درصدی و افت بیش از ۱۷ دلاری، به ۴۳۳۲ دلار در هر اونس رسید. این کاهش قیمت در حالی رخ داد که جهش قیمت نفت، نگرانیهای تورمی را افزایش داده و انتظارات مربوط به احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در نشست این هفته را تقویت کرده است.
افزایش احتمال نرخ بهره
بر اساس ابزار رصد نرخ بهره فدرال رزرو در گروه بورس کالای شیکاگو (CME FedWatch)، معاملهگران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست سیاستگذاری بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر را حدود ۸۶ درصد قیمتگذاری میکنند؛ این در حالی است که پیش از انتشار دادههای تورمی هفته گذشته، این رقم حدود ۶۷ درصد بود.
دادههای منتشر شده در روز جمعه نشان داد که تورم در آمریکا در ماه اوت شتاب گرفته است، در حالی که یک معیار کلیدی از تورم پایه، بزرگترین افزایش چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرد. این وضعیت انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در این هفته را تقویت کرده است. اگرچه طلا معمولاً بهعنوان پوششی در برابر تورم در نظر گرفته میشود، اما افزایش نرخ بهره جذابیت طلای بدون بازده را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد.
پیشبینی قیمت ۴۹۰۰ دلاری؟
بانک گلدمن ساکس روز جمعه اعلام کرد که همچنان ریسک صعودی را در پیشبینی خود مبنی بر رسیدن قیمت طلا به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس تا پایان سال ۲۰۲۶ میبیند، هرچند انتظار دارد نوسانات قیمت همچنان در سطح بالایی باقی بماند. همچنین، دو مقام سیاستگذاری در بانک مرکزی اروپا احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را منتفی ندانستند؛ مشروط بر اینکه افزایش قیمت انرژی ناشی از درگیریها، به تورم فراگیرتر در منطقه یورو منجر شود.
کاهش قیمت سایر فلزات گرانبها
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره روز دوشنبه با ۱.۱ درصد کاهش به ۶۳.۷۵ دلار در هر اونس رسید. پلاتین نیز با افت ۰.۸ درصدی به ۱۷۸۲.۵۰ دلار رسید و پالادیوم با کاهش ۰.۷ درصدی، به ۱۲۹۰.۳۶ دلار رسید.
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