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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

صعود همزمان ارزها در مرکز مبادله؛ دلار حواله به ۱۶۴ هزار تومان رسید

صعود همزمان ارزها در مرکز مبادله؛ دلار حواله به ۱۶۴ هزار تومان رسید

معاملات امروز تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلا با رشد همزمان ارزهای مهم همراه شد و دلار، یورو، درهم، یوآن، ین، وون، روبل و روپیه افزایش یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، معاملات امروز تالار حواله در این مرکز با گام‌های صعودی و هم‌راستا با روند افزایشی ارزهای جهان‌روا و منطقه‌ای پیگیری شد؛ روندی که در آن حواله دلار با ثبت رشد ۴۹۲ تومانی در بخش فروش، به قیمت ۱۶۴ هزار و ۳۹۵ تومان معامله شد و بهای خرید آن نیز با افزایشی ۴۸۷ تومانی روی تراز ۱۶۲ هزار و ۹۱۵ تومان ایستاد.

همگام با دلار، متقاضیان حواله یورو نیز شاهد افزایش ۶۰۶ تومانی ارزش این ارز اروپایی بودند، به‌طوری که نرخ فروش آن به ۱۹۰ هزار و ۷۱۳ تومان و قیمت خرید حواله به ۱۸۸ هزار و ۹۹۷ تومان رسید.

در سوی دیگر بازار و در میان ارزهای پرتقاضای وارداتی کشور، درهم امارات به‌عنوان یکی از ارزهای تعیین‌کننده در نرخ‌های تجاری، ۱۳۴ تومان گران‌تر معامله شد و در کف قیمتی ۴۴ هزار و ۳۶۰ تومان خرید و در سقف ۴۴ هزار و ۷۶۳ تومان به فروش رسید.

همچنین یوآن چین با جهش ۷۶ تومانی در نرخ فروش به محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۸ تومان پیشروی کرد و بهای خرید حواله آن نیز سطح ۲۴ هزار و ۲۸۸ تومان را لمس کرد.

جریان صعودی امروز تالار مبادلات به سایر ارزهای آسیایی و منطقه‌ای نیز سرایت کرد؛ به‌گونه‌ای که نرخ فروش هر یکصد ین ژاپن با افزایش محسوس ۵۳۰ تومانی به سطح ۱۰۷ هزار و ۲۵۹ تومان رسید و هر هزار وون کره جنوبی نیز افزایشی ۳۵۹ تومانی را تجربه کرد و روی قیمت ۱۲۲ هزار و ۵۶۷ تومان دادوستد شد.

روبل روسیه و روپیه هند نیز در ادامه این هم‌پوشانی قیمتی، رشد اندکی را پشت سر گذاشتند و به‌ترتیب با ۶ تومان و ۶ تومان افزایش، به قیمت‌های فروش هزار و ۹۵۱ تومان و هزار و ۷۲۰ تومان معامله شدند تا تابلوی ابتدای هفته با شیبی آرام اما سرتاسر مثبت بسته شود.

کد مطلب 6946757
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • حسین IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      دیگه رسما بیچاره شدیم، افسردگی گرفتیم اینقدر هر روز قیمت میره بالا، چه وضعیه درست کردند، اینجور زندگی کردن بیشتر شبیه کابوسه

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