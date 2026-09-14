صعود همزمان ارزها در مرکز مبادله؛ دلار حواله به ۱۶۴ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، معاملات امروز تالار حواله در این مرکز با گام‌های صعودی و هم‌راستا با روند افزایشی ارزهای جهان‌روا و منطقه‌ای پیگیری شد؛ روندی که در آن حواله دلار با ثبت رشد ۴۹۲ تومانی در بخش فروش، به قیمت ۱۶۴ هزار و ۳۹۵ تومان معامله شد و بهای خرید آن نیز با افزایشی ۴۸۷ تومانی روی تراز ۱۶۲ هزار و ۹۱۵ تومان ایستاد.

همگام با دلار، متقاضیان حواله یورو نیز شاهد افزایش ۶۰۶ تومانی ارزش این ارز اروپایی بودند، به‌طوری که نرخ فروش آن به ۱۹۰ هزار و ۷۱۳ تومان و قیمت خرید حواله به ۱۸۸ هزار و ۹۹۷ تومان رسید.

در سوی دیگر بازار و در میان ارزهای پرتقاضای وارداتی کشور، درهم امارات به‌عنوان یکی از ارزهای تعیین‌کننده در نرخ‌های تجاری، ۱۳۴ تومان گران‌تر معامله شد و در کف قیمتی ۴۴ هزار و ۳۶۰ تومان خرید و در سقف ۴۴ هزار و ۷۶۳ تومان به فروش رسید.

همچنین یوآن چین با جهش ۷۶ تومانی در نرخ فروش به محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۸ تومان پیشروی کرد و بهای خرید حواله آن نیز سطح ۲۴ هزار و ۲۸۸ تومان را لمس کرد.

جریان صعودی امروز تالار مبادلات به سایر ارزهای آسیایی و منطقه‌ای نیز سرایت کرد؛ به‌گونه‌ای که نرخ فروش هر یکصد ین ژاپن با افزایش محسوس ۵۳۰ تومانی به سطح ۱۰۷ هزار و ۲۵۹ تومان رسید و هر هزار وون کره جنوبی نیز افزایشی ۳۵۹ تومانی را تجربه کرد و روی قیمت ۱۲۲ هزار و ۵۶۷ تومان دادوستد شد.

روبل روسیه و روپیه هند نیز در ادامه این هم‌پوشانی قیمتی، رشد اندکی را پشت سر گذاشتند و به‌ترتیب با ۶ تومان و ۶ تومان افزایش، به قیمت‌های فروش هزار و ۹۵۱ تومان و هزار و ۷۲۰ تومان معامله شدند تا تابلوی ابتدای هفته با شیبی آرام اما سرتاسر مثبت بسته شود.