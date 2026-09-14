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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

تصادف شدید پژو پارس با کشنده متوقف در قم؛ وخامت حال راننده

تصادف شدید پژو پارس با کشنده متوقف در قم؛ وخامت حال راننده

قم- راننده یک دستگاه پژو پارس در پی برخورد شدید خودرو با قسمت عقب یک دستگاه کشنده متوقف در حاشیه بلوار امام صادق (ع) قم، با وضعیت جسمانی وخیم به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصادف شدید پژو پارس با کشنده متوقف امروز دوشنبه حوالی ساعت ۱۰ صبح در بلوار امام صادق (ع) قم رخ داد و طی آن یک دستگاه خودروی پژو پارس با بخش عقبی یک دستگاه کشنده که در حاشیه مسیر متوقف بود، برخورد کرد.

شدت برخورد به حدی بود که قسمت جلویی خودروی پژو پارس به طور کامل دچار آسیب و انهدام شد و راننده خودرو نیز در این حادثه به شدت مصدوم شد.

بر اساس اطلاعات اولیه، مصدوم پس از انجام اقدامات لازم از سوی عوامل امدادی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شده و وضعیت جسمانی وی بسیار وخیم گزارش شده است.

کد مطلب 6946759

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