به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با حجتالاسلام علی غفورینژاد، رئیس دفتر نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی استان برای توسعه گفتگو و تعامل تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه استان خراسان رضوی از ظرفیتهای استثنایی فرهنگی برخوردار است، گفت: باید با حفظ ارزشها و اصول، ظرفیتهای موجود را شناسایی و زمینه استفاده از فرصتها را فراهم کرد. فعالان عرصه فرهنگ نیز میتوانند با تمرکز بر اشتراکات و ریشههای مشترک، زمینه همگرایی و تعامل بیشتر را فراهم کنند. همچنین مشهد میتواند به عنوان یک کانون حوزه تمدنی خراسان بزرگ، میزبان این ظرفیت برای توسعه ارتباطات و گفتوگوها باشد.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام علی غفورینژاد نیز با اشاره به دغدغهها و ظرفیتهای موجود در حوزه فعالیتهای فرهنگی، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره استمرار و تقویت این فعالیتها مطرح و بر پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه مأموریت دفتر نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی تأکید کرد.
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